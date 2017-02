Novi Samsung Galaxy S8 Plus koštat će skoro 1.000 eura

Posljednje nepotvrđene informacije vezane za nadolazeći Samsungov flagship smartphone Galaxy S8 dotiču se cijene koja će, prema svemu sudeći, biti vrtoglava i namijenjena samo za one dubokog džepa.

Navodno, novi smartphone kojeg će krasiti najnaprednije specifikacije i najskuplji materijali trebao bi biti skuplji od Galaxyja S7 za oko 100 dolara. To znači da bi nova perjanica južnokorejskog proizvođača mogla dostići cijenu od 950 dolara.



U slučaju Plus izvedbe, cijena će preći psihološku granicu i vjerovatno će iznositi 1.050 dolara ili oko 990 eura.



Podsjećamo, Galaxy S8 naći će se u dvije verzije, obje će biti opremljene procesorom Snapdragon 835 ili Exynos 8895 (zavisno od regiona), kamerom od 12MP i blendom od f/1,7, 4GB ili čak 6 GB RAM-a, a skener prsta bit će pomjeren na stražnji dio.



Galaxy S8 će imati displej od 5,8 inči i bateriju kapaciteta 3.000 mAh, dok će Galaxy S8 Plus imati veći 6,2-inčni displej i bateriju kapaciteta 3.500 mAh.