Opcija Stories na Facebooku je od danas na Androidu i iOS-u dostupna u Irskoj, a u narednom periodu bit će dostupna i u drugim zemljama.

Ovaj dodatak omogućuje dijeljenje fotografija i videa koji nestaju nakon 24 sata.Kada napravite Facebook Story na vašoj profilnoj fotografji pojavit će se kružić, tako da vaši prijatelji to neće propustiti."Facebook je odavno mjesto koje ljudi dijele s prijateljima i porodicom, ali načini dijeljenja informacija se značajno mijenjaju. Način na koji ljudi danas dijele informacije mnogo se razliku od načina na koji su dijelili informacije prije pet ili čak prije dvije godine - danas je to vizuelno i podrazumijeva više fotografija i videozapisa nego ikada prije. Želimo našim korisnicima omogućiti brz i zabavan način dijeljenja fotografija kad god i s kim god to žele podijeliti", saopćeno je iz Facebooka.Sličan potez nedavno je uveo Instagram koji se inače nalazi pod kišobranom Facebooka, tako da se uvođenje Storiesa smatra svojevrsnim napadom na Snapchat, odnosno preuzimanjem korisnika davajući im identičnu besplatnu uslugu.