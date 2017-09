Kompanija Lenovo je predstavila četiri nova tableta iz porodice Tab 4, a to su Tab 4 8, Tab 4 8 Plus, Tab 4 10 i Tab 4 10 Plus.

