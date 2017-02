Južnokorejska kompanija LG će 26. februara zvanično predstaviti svoj flagship uređaj za 2017. godinu – LG G6. Ipak, prije bilo kakvog oficijelnog saopćenja, javnosti su poznate specifikacije, a sada i poptuni izgled smartphonea.

The Verge je došao do fotografija prednjeg i stražnjeg dijela uređaja koje otkrivaju njegovu važnu karakteristiku, a to je displej sa izuzetno tankim, gotovo nevidljivim okvirom.Kao što je i ranije nagađano, fotografija potvrđuje spekulacije o dvije stražnje kamere i stražnjem senzoru otiska prsta.LG G6 će najvjerovatnije imati 32 GB interne memorije, bateriju kapaciteta 3.200 mAh, 4 GB RAM-a i procesor Snapdragon 821. Tu su i displej od 5,7 inči i unaprijeđeni quad-DAC port za slušalice.