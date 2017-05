Posljednjih godina američka vojska pokušavala je napraviti hipersonične svemirske avione koji će se kretati brzinom većom od brzine zvuka kako bi s njima mogli češće dostavljati satelite u orbitu. Vodeći svjetski proizvođač aviona i aernautičke opreme, kompanija Boing, saopćila je kako će ona napraviti takve letjelice.

Agencija Darpa koja inače testira nove tehnologije za potrebe vojske izabrala je kompaniju Boing da dizajnira koncept novog svemirskog aviona. Darpa će pomagati Boingu u izradi letjelice, a najveći cilj im je napraviti letjelicu koja će biti nešto između aviona i tradicionalne vertikalne rakete. Ovaj svemirski avion su nazvali Phantom Express.Ova letjelica će također letjeti vertikalno iznad Zemlje, a slijetat će horizontalno kao normalni avion, nakon čega će ići na punjenje za sljedeću misiju. Letjelica će putovati u orbitu bez posade, a imat će motor koji će imati snagu da preveze satelit težine do 1,36 tona.Darpa ima za cilj da svaka misija ovim svemirskim avionom košta pet miliona dolara. To je daleko manje od lansiranja ostalih svemirskih letjelica i raketa u svemir koja koštaju od deset do stotinu miliona dolara."Phantom Express će promijeniti proces lansiranja satelita u orbitu koje će biti dosta pristupačnije i manje rizično", rekao je Darryl Davis, predsjednik Boeing Phantom Works.Izrada novog svemirskog aviona će se vrštiti u tri faze, a nakon brojnih testiranja konačno bi mogao biti spreman za let 2020. godine, prenosi Verge.