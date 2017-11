Kompanija Blizzard najavila je "povratak korijenima" kada je u pitanju njena najpopularnija igra koja je postala svjetski sinonim za online zabavu - World of Warcraft.

Kompanija Blizzard najavila je "povratak korijenima" kada je u pitanju njena najpopularnija igra koja je postala svjetski sinonim za online zabavu - World of Warcraft.

Blizzard je najavio ponovno razvijanje klasične verzije igre, odnosno servera World of Warcraft za sve one koji ne žele biti pretrpani gomilama ekspanzija, dodataka i nastavaka na nekadašnji original.



Ovo je primjer konačnog popuštanja korisničkoj zajednici koja godinama kritikuje Blizzard da je uništio World of Warcraft bespotrebnim nastavcima.



World of Warcraft je ugledao svjetlo dana davne 2004. godine i postao svjetski hit. Na originalnim serverima na kojima je kreiranje likova i igranje koštalo 15 dolara, 2010. godine dostigao je broj od 12 miliona igrača.



Brojevi su počeli drastično padati nakon objavljivanja dodataka na originalnu igru, pa je 2015. godine na primarnim serverima ostalo svega 5,5 miliona igrača. Nakon te godine Blizzard je prestao objavljivati statističke podatke.



Kompanija je saopćila kako će za razvijanje klasične verzije servera biti potrebno izvjesno vrijeme.