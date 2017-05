Apple počeo proizvodnju iPhonea u Indiji

Kompanija Apple traži nova tržišta za prodaju iPhonea, pa je uspostavila proizvodnju u Indiji, koja je glavna "meta".

Apple je počeo proizvoditi svoj smartphone u Indiji, a prvi projekt je proizvodnja najeftinijeg modela, iPhone SE. To je prvi korak na indijsko tržište, koji se čekao dugo. Proizvodnja je konačno počela, a vrši je tajvanska kompanija Wistron. Isporuke kupcima se očekuju već ovog mjeseca.



Ovo su značajne vijesti za Apple koji se želi nametnuti na indijskom tržištu u vrijeme kada "usporava" prodaja iPhonea. No, kako bi napravila uspjeh u Indiji, zemlji u kojoj živi 1,3 milijarde ljudi, kompanija mora prevazići brojne izazove. Prvi je to što prema indijskom zakonu mora koristiti 30 posto komponenti lokalne proizvodnje, a drugi je niža cijena uređaja.



Prosječna cijena smartphonea u indiji iznosi 155 dolara, dok iPhone SE košta najmanje 399 dolara. Indijskim tržištem trenutno dominiraju kineski proizvođači smartphonea, koji imaju udio od 50 posto. Samsung je najveći brend i kontroliše nešto više od četvrtine tržišta, dok Appleov udio nije veći od 2 posto.



Proizvodnja iPhonea u Indiji će biti veoma zahtjevna, a preprodavači iPhone SE prodaju za 320 dolara. Vlada se nada da će cijena "pasti" za 100 dolara.