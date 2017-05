Najveća konferencija za developere u Evropi WeAreDevelopers održana u četvrtak i petak u Marx Halle u Beču, a okupila je 70 predavača iz 50 zemalja. Oni su informisali sve učesnike i posjetioce o najnovijem razvoju u području IT-tehnologije.

Konferencija je omogućila programerima iz cijelog svijeta da se povežu i razmijene svoja znanja i iskustva. Ovog puta, cilj je bio i privlačenje velikih međunarodnih brendova na IT tržištu, a težište programa je bilo na razvoju internetskih, mobilnih aplikacija i softvera. Aktualne teme kao što su virtualna realnost, IoT (Internet of things), robotika i umjetna inteligencija također su bile u središtu interesa.



Kao i prethodnih godina konferencija je 2017. okupila mnogobrojne programere od kojih su se neki po prvi put našli u međunarodnom okruženju ove vrste.



Izložbeni prostor obuhvatao je 7.000 kvadratnih metara, a pored klasičnih predavanja organizirani su i okrugli stolovi, radionice, takmičenja u kodiranju te networking događanja.



Neki od najzanimljivijih govornika konferencije su Joel Spolsky (CEO Stack Overflow / Co-founder, Trello), Hakon Wium Lie (Inventor of CSS / CTO, Opera), Julien Decot (Director Platform Partnership EMEA, Facebook), John Romero (Co-founder of id Software, Game designer DOOM). Peter Sunde (Co-founder, The Pirate Bay), Felix Krause (Software Architect, Google) te mnogi drugi.