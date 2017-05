Zvijezda koja tamni ponovo privukla pažnju: Vanzemaljci, uništena planeta ili nešto treće

Astronomi širom svijeta utrkuju se koji će prije usmjeriti svoje teleskope prema najčudnijoj zvijezdi koja je ikada uočena, a koje opet misteriozno tamni.

KIC 8462852, poznata kao Tabbyjina zvijezda, posmatrana je nekoliko godina nakon što je uočeno da se njena svjetlost značajno promijenila u nepravilnim intervalima. Sada je opet privukla pažnju jer se svjetlost ponovo mijenja, a logičnog objašnjenja još nema.



Niz teorija je napravljeno koje bi mogle objasniti zbog čega je došlo do ove promjene, uključujući i hipotezu koja sugeriše da je izgrađena vanzemaljska megastruktura oko zvijezde koja crpi energiju. Ovo je ujedno prilika za sve istraživače da dođu do otkrića kojim će postati slavni i ostati zapisani u historiji.



Iako je zvijezda prvi put otkrivena 1890-ih godina, naučnici su primijetili da se nešto čudno dešava tek nakon perioda od 2009. do 2013. godine. Ime je dobila nakon što je astronomkinja Tabetha Boyajian napisala rad o čudnom ponašanju zvijezde. Ona je primijetila kako je svjetlost zvijezde opala za 22 posto što ne može biti objašnjeno niti jednim poznatim fenomenom.



Prošlog mjeseca naučnici su primijetili lagano zatamnjenje zvijezde koje se značajno ubrzalo tokom posljednjih dana, što je nagnalo astronome da je ponovo posmatraju.



"Jedna od poteškoća je ta što je većina teleskopa rezervisana sedmicama i mjesecima unaprijed. Ne možemo samo posmatrati kroz teleskop i uzeti obični spektar. Potrebna nam je pomoć ljudi širom svijeta", rekao je profesor astrofizike Jason Wright sa Univerziteta Penn.



Tabbyjina zvijezda se nalazi u konstelaciji Cygnus i udaljena je oko 1.275 svjetlosnih godina od Zemlje. Naučnici se nadaju da će shvatiti zbog čega zvijezda postaje tamnija analizirajući potpuni spektar svjetlosti. Da bi to znali moraju znati kada će zamračenje uslijediti.



Astronomi ne vjeruju da je to uzrokovano prolaskom planete ispred zvijezde jer to ne bi moglo napraviti ovako značajnu promjenu u svjetlosti. Također, kretanje planeta bi do određene mjere trebalo biti predvidljivo.



Pojedini vjeruju da je riječ o raspadnutoj planeti koja je ostala u orbiti i čiji ostaci blokiraju svjetlost prema Zemlji.