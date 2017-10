SpaceX će lansirati raketu s mjesta prošlogodišnje eksplozije

Kompanija SpaceX će svoju narednu misiju na Međunarodnu svemirsku stanicu započeti u decembru s lansirnog mjesta SLC-40 u Cape Canaveralu na Floridi, gdje je u septembru prošle godine eksplodirala raketa Falcon 9.

SpaceX će koristiti prethodno korištenu letjelicu Dragon za ovaj let, jednu od prvih koja je letjela na šestu komercijalnu misiju isporuke zaliha za NASA-u još u aprilu 2015. godine. Ovo će biti drugi put da SpaceX koristi letjelicu Dragon nakon što je to učinila ranije tokom ljeta ove godine.



Raketa koja je prošle godine eksplodirala i raznijela lansirno mjesto SLC-40 je bila puna goriva za test prije leta. Međutim, progutao ju je plamen na lansirnom mjestu. Eksplozija je prekinula sve aktivnosti kompanije SpaceX na pet mjeseci, a koje se odnose na svemirske letove. U međuvremenu je ustanovljen uzrok eksplozije te je kompanija dobila dozvolu za lansiranja i od tada u ovoj godini obavila 15 uspješnih misija.



Dok je popravljao SLC-40, SpaceX je lansiranja obavljao iz NASA-inog Svemirskog centra Kennedy, tačnije s lansirnog mjesta LC-39A koje je korišteno za Apollo misije na Mjesec i misije Space Shuttle. Današnje vijesti jasno govore da je posao na SLC-40 gotovo završen te da SpaceX ima opciju lansiranja rakete Falcon 9 s njega.



Kompanija se sada može fokusirati na pripremanje lansirnog mjesta LC-39A za prvi let rakete Falcon Heavy koja je mnogo veća od rakete Falcon 9. SpaceX mora unaprijediti lansirno mjesto kako bi bilo kompatibilno s mnogo većom raketom. Lansiranje bi se moglo dogoditi u novembru ili pred sam kraj godine.



SpaceX ponovo koristi letjelicu Dragon kako bi se smanjili troškovi za kompaniju i klijente. Ako SpaceX bude mogao ponovo koristiti cijeli Falcon 9 sistem, to bi mogao biti početak puta ka lansiranju većih raketa kojim osnivač kompanije Elon Musk planira putovanja na Mjesec i Mars.