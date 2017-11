Prvo živo biće koje je kružilo oko zemlje bio je pas Lajka iz Sovjetskog saveza. Poslana je u svemir u novembru 1957. godine te je se zbog toga ovog mjeseca Rusi prisjećaju.

Foto: AFP

Profesor Viktor Jazdovski igrao se s Lajkom kao dijete kada ju je njegov otac donio iz svemirske agencije Sovjetskog saveza prije misije za koju je trenirala mjesecima."Bila je vrlo strpljiv i privržen pas. Bilo je lako trenirati jer je bila vrlo bistra. Imala je vrlo ekspresivne tamne oči. Moj otac je htio odvesti iz službenog okruženja u laboratoriji i doveo ju je kući kako bi trčala okolo i igrala se s nama", prisjetio se Jazdovksi koji je tada imao devet godina.Njegov otac je trenirao pse za svemir. Često ih je dovodio kući da se igraju s djecom."Bili su dobro istrenirani. Kada bi im se izdala naredba vratili bi se u kombi i tada bi ih odvezli u laboratoriju", rekao je profesor.Svi psi koji su trebali biti poslani u svemir nisu smjeli biti teži od sedam kilograma. Svi su bili lutalice, vrlo izdržljivi i ne baš zahtjevni. Bili su kvalifikovani zahvaljujući životu na ulici."Kao bi Lajki mjerili puls i disanje, moj otac joj pomjerio glavnu arteriju bliže površini kože. Radijski odašiljač joj je stavljen na rebra i vrat. Orbitirala je između stotinu i hiljadu milja iznad Zemljine površine, a naučnici su je slušali pomno i pratili njen usamljeni put. Iako nije znala, Lajka je govorila ljudima da li je sigurno za ljude da dođu nekoliko godina kasnije i prate njene stope", rekao je Jazdovski.Na 40. godišnjicu revolucije 1957. godine trebali su napraviti nešto prije praznika i zbog toga su sve uložili u ovaj let. Hruščov je u to vrijeme bio lider Komunističke partije Sovjetskog saveza i želio je pokazati Amerikancima ko je prvi."Svi su bili vrlo zabrinuti za Lajku. Znali su da se neće vratiti sa svog puta. Naučnici nisu znači kako da vrate živo biće iz orbite na Zemlju. Nakon 10 sati preminula je zbog veoma visoke temperature u kapsuli jer sistem toplinske izolacije nije urađen pravilno", kazao je profesor.U znak sjećanja na ovaj let napravljene su posebne markice i koverte s Lajkinom slikom. Napravljene su i posebne cigarete te šibice nazvane Lajka. U 2008. godini dobila je i spomenik u Moskvi."Lajkin let je pokazao da možete preživjeti u bestežinskom stanju i otvorila je vrata za putovanje ljudi u svemir", kazao je Jazdovski.Rusi su sve pse koji su učestvovali u svemirskom programu proglasili herojima.