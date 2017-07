NASA-in astronaut Jack Fisher objavio je video u 4K rezoluciji, ubrzani snimak s Međunarodne svemirske stanice (MSS) dok je plovila iznad SAD-a.

Fisher je objavio sjajne snimke u nedjelju, a zabilježio ih je dok je posada prelazila iznad San Diega, od Kalifornije do Denvera i Colorada, oko 400 kilometara iznad zemlje brzinom od 17.500 kilometara na sat.



“Od San Diega do Denvera… Noću… Iz svemira. Uvijek me oduševi koliko brzo 'krstarimo' oko planete, ali zaista volim ovaj pogled", napisao je Fisher na Twitteru.



Fisher je inženjer i probni pilot koji je došao na MSS u aprilu u okviru ekspedicije broj 51/52.