U okviru "Evropske noći istraživača 2017." u našoj zemlji i ove godine posjetiocima će biti predstavljeno mnoštvo zabavno-informativnih sadržaja, kroz različite interaktivne eksperimente, predavanja i igre, te radionice i izložbe. Centralno mjesto Noći istraživača u Mostaru je Gimnazija na Španskom trgu.

"Već četvrtu godinu organiziramo Noć istraživača u Mostaru, polako uvodimo sve više ljudi. Stalni su partneri Intera i Centar za tehničku kulturu, a drugu godinu s nama je i Univerzitet Džemal Bijedić, njihovi odjeli za hemiju i biologiju za svojom zoo izložbom. Prilika je ovo za sve ljude koji se bave naukom na području Mostara da mogu javnosti prikazati čime se to oni bave", kazala je Valentina Mindoljević, direktorica UWC Mostar, nositelja organizacije Noći istraživača u Mostaru.



Srednje škole isto tako izlažu svoje naučne projekte, a organizirano je i takmičenje likovnih radova, vodenih raketa kao i kutak za arheologiju. Većina aktivnosti organizirana je u i oko mostarske Gimnazije, a u Centru za tehničku kulturu su radionice sa robotima i modelarstvo.



"Unutar škole osim naučnih radova svima su otvoreni naši laboratoriji, Intera se predstavlja s 3D printerom i nekim svojim inovacijama, imamo i prezentaciju vesele matematike, kasnije u parku CSI istraživanje, mnogo toga. Sigurna sam da svako za sebe može pronaći nešto zanimljivo", zaključila je direktorica Mindoljević.



Noć istraživača došla je da posjeti i svečano otvori federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović.



"Uvijek govorim o značaju ove manifestacije, o njenim počecima. Naša zemlja se ovom projektu priključila 2014. godine tada sa jednim gradom, a kasnije se to širilo. Danas imamo šest gradova, a važno je istaći da je to u cijeloj Bosni i Hercegovini, priča koju predstavljamo kao jedna država, ne kao entiteti", kazala je ministrica Dilberović.



Ministrica još kaže kako je važno da su u fokusu mladi ljudi, da ona nije danas samo kao ministrica, već da je u ulozi roditelja, da misli da će građani Mostara i drugih pet naših gradova shvatiti da moramo imati više sluha za nauku, da ljudi osjete da ima smisla nešto što se radi.



Almedina Omanović iz mostarske Druge gimnazije pričala nam je ispred tima "Putinici u budućnost" o projektu "Karta za budućnost".



"Bolje sutra našoj zemlji želimo tako što ćemo iskorisiti obnovljive izvore energije, tako imamo primjere minihidroelektrane, kao i vjetroelektrane pošto je Hercegovina bogata vjetrom, pa i tu energiju možemo iskoristiti. Zatim imamo i solarne panele da iskoristimo sunčevu energiju koje imamo u izobilju. Možda su ovo dugotrajni koncepti, ali su isplativi. Tu su naravno i kontejneri za reciklažu", predstavila nam je Almedina Omanović svoj projekat.



Nastavak manifestacije predviđen je sutra kad će se u zgradi Vlade uručiti zahvalnice učesnicima.