NASA odabrala tri potencijalne lokacije za slijetanje rovera Mars 2020

Američka svemirska agencija NASA je odabrala tri potencijalne lokacije na Marsu, a na jednu od njih bi trebao sletjeti novi rover Mars 2020.

Američka svemirska agencija NASA nastavlja razvijati svoj novi rover pod nazivom Mars 2020, a važan dio posla je i donošenje odluke o mjestu slijetanja na Crvenu planetu. To je izuzetno bitno jer je zadatak rovera da prikupi uzorke tla, koji će biti poslani na zemlju. Zbog toga NASA želi odabrati lokaciju s mnogo različitih stijena i vrsta tla kako bi proučila uzorke.Nakon nekoliko godina razgovora, svemirska agencija je listu svela na tri lokacije, a to su Columbia Hills u krateru Gusev, gdje se nalazi neaktivni rover Spirit, krater Jezero, regija za koju se vjeruje da je mjesto nekadašnjeg jezera, gdje se nalazi rover Curiosity te NE Syrtis, lokacija koju je ranije grijala vulkanska aktivnost.Ključni cilj rovera Mars 2020 je da ustanovi da li je na Crvenoj planeti postojao mikrobiološki život. Sve tri lokacije imaju jednu zajedničku stvar, a to je da su nekada sadržavale vodu. S obzirom na to da je voda ključni faktor za život na planeti, NASA vjeruje da će biti lakše pronaći znakove nekadašnjeg života na Marsu upravo u regijama u kojima je bilo vode.Podaci koje je prikupio rover Spirit su pokazali da su vrući izvori nekada tekli kroz regiju Columbia Hills te da su možda formirali malo jezero u krateru Gusev. Naučnici vjeruju da je vulkanska aktivnost u regiji NE Syrtis nekada dovela do topljenja leda na površini, kao i da su vrući izvori tekli kroz pukotine u kori ove regije.NASA želi biti sigurna da će se novi rover kretati bez problema i ispuniti sve naučne ciljeve. On će bušiti tlo i sakupljati uzorke, ali i praviti analize koliko je Mars ranije nudio uslove za život. Tražit će znakove prošlog života te procijeniti koliko bi bilo opasno za ljude da istražuju Crvenu planetu.Konačna odluka o lokaciji slijetanja će biti donesena za godinu ili dvije, prije nego rover Mars 2020 bude lansiran pomoću rakete Atlas V.Čak i ako rover uspješno prikupi uzorke, još uvijek nema konkretnih planova kako ih vratiti na zemlju. Zasad je plan da rover sakupi uzorke i ostavi ih na površini Marsa za neku novu misiju.