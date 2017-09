U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu danas je održan Dan dobrodošlice za strane studente, njih 27, koliko ih je zimski semestar školske 2017/2018. godine odlučilo studirati na nekom od fakulteta Sarajevskog univerziteta.

Stručni saradnik za međunarodnu saradnju UNSA Adnan Rahimić je rekao kako najviše studenata dolazi preko Erasmus Plus programa koji se pokazao kao veoma važan za akademsku zajednicu, jer omogućava razmjenu studenata, nastavnika i saradnika iz BiH u EU i obratno, kao i saradnju na izgradnji te akademske infrastrukture kako bi UNSA dospjela u kvalitetne akademske vode.



"Danas dočekujemo studente, iako, nažalost, svi neće doći danas i cilj nam je da im damo sve potrebne akademske i aministrativne informacije kako bi svoj studij počeli što lakše", rekao je Rahimić i dodao kako će ovaj zimski semestar upisati 27 studenata te 15 čanova akademskog i neakademskog osoblja.



On je istakao kako ovakvo iskustvo koristi ne samo u stjecanju praktičnih znanja, već i u smislu konkurentnosti na međunarodnom tržištu rada.



Prorektorica za međunarodnu saradnju UNSA Aleksandra Nikolić rekla je kako ove godine studenti dolaze iz tri zemlje regiona i 10 zemalja EU, a dolaze kroz program Mevlana koji finansira Turska vlada, zatim Cepus program te Erasmus Plus.



Studenti koji dolaze su najviše zainteresovani za studije društvenih i humanističkih grupa, a zatim medicine jer se tu nude cjelokupni programi na engleskom jeziku, dok s drugim fakultetima to nije slučaj. Također, strani studenti se najviše odlučuju za studij ekonomije, političkih nauka i filozofije, ali upisuju i studij mašinstve te druge fakultete. Najviše studenata dolazi iz Italije, Njemačke, Španije, Turske, Hrvatske i Slovenije.



Aslan Ebru Yoltar, studentica iz Turske, studira balkanske studije na Univerzitetu u Beogradu, a sada je došla i na razmjenu na Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Kaže da je oduvijek bila zainteresovana za Balkan i smatra da je BiH Balkan u malom.



Jedan od studenata je i Andrej Vidak koji je došao iz Zagreba na doktorski studij na PMF-u, na odsjek Fizika. Vidak je odabrao ovaj fakultet jer smatra da tu postoje dobri stručnjaci iz oblasti edukacijske fizike.



Razmjena studenata traje od 2008. godine i od tada je blizu 4.000 studenata učestvovalo u ovom programu razmjene i u toku jedne akademske godine od 100 do 150 studenata dođe na UNSA, a isto toliko ih ode iz BiH na strane univerzite.