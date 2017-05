Da je asteroid u Zemlju udario 30 sekundi kasnije, dinosauri bi preživjeli

Da je asteroid koji je dinosaure obrisao s lica Zemlje udario nekoliko sekundi ranije ili kasnije, oni bi možda preživjeli.

Naučnici su proučavali mjesto gdje je prije 66 miliona godina pao asteroid u Meksičkom zaljevu. Ovaj slučajni susret asteroida i zaleđa bogatog sumporom izazvao je globalnu zimu na Zemlji jer je sumporni oblak sprečavao sunčeve zrake da dođu do površine, zbog čega se ona počela dramatično hladiti. Biljke i ostala hrana su nestale, a onda i dinosauri.



Udar je bio toliko snažan da je doveo do istrebljenja svih oblika života na tri četvrtine površine Zemlje. Dinosauri koji su opstajali 150 miliona godina potpuno su nestali. Više od 100 milijardi tona sulfata izbačeno je u atmosferu sa dodatkom čađi koja je nastala iz požara koji su potom uslijedili.



"Sve je to bilo dovoljno da se planeta potpuno ohladi za jednu deceniju i izbriše gotovo sav život s nje", rekla je profesorica Joanna Morgan s Imperial Collegea u Londonu koja je uradila ovu studiju s američkim istražiteljem Seanom Gullickom.



Pola miliona godina nakon što su dinosauri istrebljeni, Zemlju su ispunili sisari svih oblika i veličina. Naučnici tvrde da bi, u slučaju da je udario 30-ak sekundi kasnije, asteroid pao u okean, što bi izazvalo manje isparavanje, a dinosuri bi preživjeli. S druge strane to znači da sisari i ljudi danas ne bi postojali.



Naučnici su izračunali da je asteroid udario u planetu krećući se brzinom od 64,3 hiljade kilometara na sat.



Dokumentarac o ovom istraživanju bit će emitovan na BBC2 u ponedjeljak u 21 sat.