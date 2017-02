Veteran Drugog svjetskog rata Orville Rogers (99) pobijedio je na USATF Masters Indoor prvenstvu nekoliko godina mlađeg trkača Dixona Hemphilla (92).

Rogers je kazao da je pobjedu nad 92-godišnjim Hemphillom uspio osigurati na način da je tokom utrke u svojoj glavi vizualizirao pobjedu. Objasnio je da je to njegova tehnika stimulacije.



"Treniram naporno i vizualiziram pobjedu. To je vrlo korisno jer me usmjerava da ostvarim cilj prema kojem sam se usmjerio", kazao je on.



Mashable piše da je Hemphilla također optimstičan s obzirom na to da smatra kako može pobjediti Rogersa ukoliko bude dovoljno vježbao.



"Znam da mogu bolju. Postoje vježbe i treninzi koja je ne radim", rekao je Hemphill



Ovo nije prvi dvoboj Rogersa i Hemphilla jer su se oni upoznali na jednom od takmičenja još prije pet godina. Kako kažu, od tada su razvili "prijateljski rivalitet".