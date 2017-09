Uprkos Downovom sindromu, Russell O'Grady više od 30 godina radi u McDonald'su

Russell O'Grady s Downovim sindromom je više od 30 godina zaposlen u McDonald'su u sidnejskom predgrađu Northmead, a kupci ga vole jer je uvijek dobro raspoložen i ljubazan.

Russell ima skoro 50 godina i još uvijek uživa u svakom dijelu svog posla.



On se s 18 godina prijavio da radi u McDonald'su kao dio vladine inicijative koja pomaže osobama s poteškoćama da steknu radno iskustvo, a kako je volio raditi i bio jako dobar u tome, ponuđen mu je stalni posao.



Danas radi tri dana u sedmici, a najdraži dio posla mu je pozdravljanje kupaca. Njegov pozitivan stav i ljubaznost ga izdvajaju od ostalog osoblja i postao je lokalna legenda.



Njegov otac Geoff O'Grady kaže kako je on najpoznatija osoba u Northmeadu.



"Ljudi ga zaustavljaju na ulici i rukuju se s njim. Svi ga vole i cijene, do te mjere da nam je teško povjerovati", rekao je Geoff.



"Neko ga je jednom upitao: 'Jesi li ti hendikepiran?', a njegov odgovor je glasio: 'Bio sam nekad davno kada sam išao u školu, ali sada radim u McDonald'su', rekao je njegov otac objašnjavajući kako je posao u McDonald'su povećao njegovo samopouzdanje.