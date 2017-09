Trumpov zet i saradnik Jared Kushner na izborima registrovan kao žena

Jared Kushner, zet Donalda Trumpa i jedan od njegovih najbližih saradnika, posljednjih osam godina je na popisu registrovan kao žena. Dokumenti popisa birača u New Yorku navode Kushnerov spol kao ženski, a skenirane dijelove dokumenta objavio je Wired.

Iz objavljenih fotografija proizlazi da se Kushner registrovao na biračkom mjestu u oktobru 2009. godine. Bivši investitor nekretnina nije komentarisao ovu vijest pa nije poznato kako je došlo do greške. BBC piše da se najvjerovatnije radi o prevari, jer da bi došlo do greške glasač mora dati lažne podatke.Donald Trump je prošle godine, nakon izbora u SAD-u 2016. godine, konstantno napominjao da milioni ljudi u SAD-u glasaju ilegalno, no nije ponudio dokaze. On je formirao i posebnu komisiju koja je trebala istražiti navodnu izbornu prevaru, ali najmanje 20 država odbacilo je zahtjev za podatke o registrovanim biračima, uključujući njihova imena, adrese i historiju glasanja.Ovo nije prvi put da Jared Kushner ima problema s ispunjavanjem formulara. U julu je morao tri puta ispunjavati i korigovati formulare za sigurnosno odobrenje. Prvo je dio sa stranim kontaktima ostavio praznim da bi ga na kraju popunio sa stotinjak imena. The Washington Post je objavio da je pogrešno ispunio datume diploma te da nije dao adresu svog punca Donalda Trumpa.Informacija o Kushnerovim problemima s određenjem spola na popisu birača stiže dan nakon što je odjeknula vijest da su i on i njegova supruga Ivanka, kao i niz drugih Trumpovih suradnika, koristili privatne adrese elektronske pošte kako bi razgovarali o temama u vezi s Bijelom kućom.Trump je tokom predizborne kampanje prošle godine redovno napadao svoju protukandidatkinju Hillary Clinton zbog korištenja privatnog emaila za posao dok je bila na mjestu državne sekretarke, čak je tražio da je uhapse. Clinton je ovu situaciju nazvala "vrhuncem licemjerja".