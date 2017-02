Tokom izbora novog njemačkog predsjednika na saveznoj skupštinu u Berlinu najviše pažnje privlačila je Olivia Jones, 47-godišnji transvestit koji ima ambicije da postane predsjednik. Olivia se na svečanosti pojavila s narandžastom bojom kose uz odgovarajuću šminku i odjevnu kombinaciju.

Olivia Jones, pravog imena Oliver Knobel, jako je poznata u Njemačkoj po brojnim televizijskim nastupima i borbi za prava životinja, oboljele od AIDS-a i protiv rasizma.Olivia je u ime Zelene stranke bila među 1.260 poslanika koji su za predsjednika izabrali Franka-Waltera Steinmeiera. Na svečanost je stigla u invalidskim kolicima jer je imala operaciju skraćivanja dužine nogu za 6 centimetara. Jones, koja je prije operacija bila visoka 2,07 metara, kazala je da se morala podvrgnuti operativnom zahvatu jer su joj duge noge zadavale bol u leđima, ali je priznala i da je bila previše visoka.Družila se i fotografisala sa njemačkog kancelarkom Angelom Merkel i fudbalskim trenerom Joachimom Lowom. Kazala je da se nada da će novi predsjednik biti "anti-Trump lik".Drag queensicica ne krije da i sama ima političke ambicije. Nedavno je za Saarbruecker Zeitung je kazala da i sama želi biti predsjednica."Ta uloga bi mi odlično odgovarala. Ne bi mi bilo dosadno u uredu. Ja sam politički nastrojena osoba. To mjesto na kojem se može razgovarati sa pravim ljudima. To je mjesto odakle se moja poruka mora čuti. Moje prisustvo i izgled mogu biti primjer", kazala je Olivia.Predsjednik Njemačke ima ograničenu izvršnu vlast, ali se smatra jakim moralnim autoritetom. Bira ga savezna skupština koja se sastoji do 630 izabranih poslanika i još 630 izaslanika koji se delegiraju iz 16 njemačkih pokrajina.