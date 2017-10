Ranim fotografijama nedostajao je ključni sastojak, a to je boja. Već od 70-ih godina prošlog stoljeća fotografija u boji bila je dominantan oblik putem kojeg su fotografi pokušavali prenijeti na papir živost i neposrednost života.

Ranim fotografijama nedostajao je ključni sastojak, a to je boja. Već od 70-ih godina prošlog stoljeća fotografija u boji bila je dominantan oblik putem kojeg su fotografi pokušavali prenijeti na papir živost i neposrednost života.

Praksa kolorizacije starih fotografija i slika oživjela je u novoj knjizi "The Paper Time Machine" koju je izradio Wolfgang Wild, tvorac Retronauta.



Cilj neobičnih slika je prevazići razliku između historijskih fotografija i današnjih gledatelja.



U kolekciji The Paper Time Machine objavljene su 124 fotografije počevši poznatog autoportreta mladog Abrahama Lincolna pa sve do fotografija iz arhive Walt Disneya.