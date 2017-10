Nevjerovatna sličnost Ahmeda i Abdullaha podijelila korisnike Twittera, mnogi misle da se radi o photoshopu

Devetnaestogodišnji blizanci porijeklom iz BiH, Ahmed i Abdullah, su za kratko vrijeme postali popularni na Twitteru, nakon što je Ahmed objavio njihove zajedničke fotografije na kojima se vidi njihova nevjerovatna sličnost.

Happy 19th birthday to a brother who has the worlds greatest brother, damn you're so lucky❤️ pic.twitter.com/DbYfEf9thk — ALMOND (@ahmedtwinkie) 22. listopada 2017.

This type of attractive should just be illegal — Tatiana 🥀 (@momjeansncurls) 7. listopada 2017.

not to be dramatic, but I’m in love. — ALYINAS (@alyinas) 22. listopada 2017.

Just in case y'all didn't know he has a twin.. SHOOK pic.twitter.com/IBe9Qlfxzp — Maria (@idkm4ria) 2. rujna 2017.

I won't believe that this isn't photoshop until y'all post a video together — pumpkcin 🎃 (@CinniCSyd) 3. rujna 2017.

Usually twins have that one thing u can tell them apart but y'all look like clones — Amina A. Said (@xomina816) 22. listopada 2017.

Okay now I've seen twins before and shit but y'all look like some damn clones. https://t.co/5wMz447E3c — JœY (@JoeThe5how) 22. listopada 2017.

holy shit your moms a fucking printer https://t.co/llxnuF5AAY — zander (@finah) 22. listopada 2017.

Ahmed je objavio četiri fotografije na kojima su on i Abdullah jedan kraj drugog, jednako obučeni.Na njihovo iznenađenje, Ahmedova poruka postala je veoma viralna, dobila je 61.000 likeova i podijeljena je 14.000 puta.Pripadnice ženskog spola su bile zapanjene ne samo sličnošću, već i njihovom ljepotom.Međutim, bilo je i onih koji su se pitali ne radi li se slučajno o photoshopu.Nakon ovakvih tweetova, Ahmed je objavio fotografije koje dokazuju da se ne radi o photoshopu.Ahmed i Abdullah su rođeni u Bosni i Hercegovini, ali sada žive u Arizoni. Rekli su kako nikad nisu očekivali da će objava postati viralna, ali da će sada iskoristiti platformu da naprave neke pozitivne stvari u svijetu."Želimo ljudima donijeti mir i ljubav te raditi na tome da se svi poštuju, bez obzira na vjeru i rasu. Želimo imati financijsku stabilnost kako bismo mogli osnovati dobrotvorne organizacije i pomoći nesretnima širom svijeta", rekli su 19-godišnji blizanci.