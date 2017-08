Najkraći let na svijetu između dva škotska otoka traje samo 90 sekundi

Fotot: Ilustracija

Najkraći let na svijetu traje samo 90 sekundi, a njime se pređe udaljenost od 2,7 kilometara između dva škotska otoka.

Najkraći zabilježen let u historiji između ovih otoka, Westray i Papa Westray je trajao 47 sekundi kada je vjetar bio savršeno povoljan.



Let se održava posljednjih 50 godina tokom cijele godine, a putnici putuju u avionu koji ima samo osam sjedišta.



Jedan od kraćih letova se odvija u američkoj državi Belize i traje oko dvije minute koliko treba da se prelete 4,3 kilometra.



Austrijska kompanija People's Air Group drži rekord za najkraći međunarodni let od Švicarske do Njemačke u trajanju od osam minuta. No, ova linija je otkazana zbog slabe prodaje karata i visokih troškova.