Londonski Big Ben zvonio tačno u podne, posljednji put prije 2021. godine

Foto: EPA

Zvona najpoznatijeg londonskog sata Big Bena zvonila su tačno u podne, prije nego što u potpunosti utihnu tokom četverogodišnjih radova na restauraciji tornja Elizabeth. Stotine gledalaca se okupilo kako bi bili svjedoci tog emotivnog trenutka.

Toranj prolazi kroz program renoviranja vrijednosti 29 miliona funti, a radovi će trajati do 2021. godine. Premijerka i nekoliko ministara izrazili su zabrinutost zbog plana da zvono za to vrijeme ne zvoni.



Predstavnici Doma za ljudska prava rekli su da radnici neće moći raditi u sigurnom okruženju pored zvona od 13 tona. Međutim, zvona će i dalje raditi za vrijeme važnih nacionalnih događaja, Nove godine i slično.



Zbog toga su se zvaničnici okupili pred tornjem Elizabeth tačno u podne da izraze negodovanje i posljednji put čuju zvona prije nego što utihnu.



Britanska premijerka Theresa May je rekla da nije uredu da zvona ne rade četiri godine. Zvaničnici britanskog parlamenta su potom saopštili da će vlasti zbog izražene zabrinutosti "razmotriti dužinu perioda" na koji će Big Ben utihnuti.



Sat je počeo da radi 1859. godine i od tada gotovo neprekidno zvoni na svakih 15 minuta.