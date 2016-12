Porodica Whorton iz Akrona u američkoj saveznoj državi Ohio je dobila najbolji poklon za Božić koji nisu ni mogli sanjati.

Porodica Whorton iz Akrona u američkoj saveznoj državi Ohio je dobila najbolji poklon za Božić koji nisu ni mogli sanjati.

Ne samo da je ova porodica iz Akrona dobila 1,3 miliona dolara na novom kvizu The Wall koji će se početi emitovati na NBC-u, već im je novac lično u kuću donio najveći sin Akrona, LeBron James.



Najbolji košarkaš današnjice je jedan od izvršnih producenata kviza The Wall, a u premijernoj epizodi koja će se prikazati početkom januara porodica Whorton je osvojila čak 1,3 miliona dolara.



James je odlučio za Božić iznenaditi supružnike Johna i Angel koji nisu ni slutili da će košarkaš Clevelanda lično donijeti novac i to u dvije velike torbe.



John i Angel, a posebno njihova djeca John Ramon (9) i Kara (7), su se, čini se, više obradovali od novca koji su osvojili što im je u kuću ušao LeBron koji je legenda njihovog grada.