Vijetnamska niskobudžetna avio kompanija VietJet obećala je da stjuardese ili bilo koji radnik, na budućoj liniji od Ho Chi Minh Cityja do Džakarte, neće biti polugo, odnosno da neće obaviti "zloglasni" ples za putnike u bikinijima.

Kompanija je postala popularna kada je 2012. godine na sebe skrenula pažnju angažujući plesačice na jednom lokalnom letu. Kompanija je tada kažnjena zbog nepropisne reklamne kampanje, ali je od tada VietJet postao nezamisliv bez spomena lijepih stjuardesa u bikinijima, makar postojale samo u prošlosti.



Također, "bezobrazna" kampanja se isplatila -firma koja je osnovana 2011. danas leti ka više od 50 destinacija, a njena vlasnica Nguyen Thi Phuong Thao je prva vijetnamska milijarderka.



Upravo zbog ovakve reputacije vlasti Indonezije su se postarale da kompanija u svom letu za Džakartu doslovno obeća da će svi uposlenici za vrijeme leta biti propisno odjeveni.



Iako je, kako smo naveli, plesti element došao do izražaja samo jednom, indonezijske vlasti su ipak zatražile obećanje od kompanije. Da sve bude zanimljivije postarao se indonezijski ambasador u Vijetnamu Ibnu Hadi koji je sunarodnjacima na jednoj indonezijskoj TV stanici pokušao objasniti kako se to desilo davno i da je u pitanju bio let ka Nha Trangu, mjestu u kojem je bikini normalna pojava, pogotovo ljeti.



Ipak, VietJet je pristao na obećanje ne želeći da stvar postane neprijatna.



"Snažno smo opredijeljeni za najbolju moguću ponudu na indonezijskom tržištu", rekao je Jay L Lingeswara, zamjenik direktora VietJeta.



Indonezija je inače najmnogoljudnija muslimanska zemlja na planeti, i u njenim pojedinim pokrajinama praktikuje se lokalna verzija šerijata.