Dok se u Sjevernoj Koreji smjenjuju vladari iz dinastije Kim, jedna žena ih je sve vrijeme veličala i "pazila", a to je To je Ri Chun-hee, harizmatična voditeljica sjevernokorejske televizije koja jedina objavljuje najvažnije vijesti iz ove države, bilo da se radi o detonaciji nove nuklearne bombe, lansiranju projektila ili smrti jednog u nizu voljenih vođa. Zovu je "tetka Ri".

Svojom jedinstvenom prezentacijom i dramatičnim nastupom toliko se svidjela trenutnom vladaru Kim Jong-unu da je ovu 74-godišnjakinju povukao iz penzije u koju je otišla 2012. godine kako bi saopštila vijest da je Sjeverna Koreja stvorila svoju hidrogensku bombu, prenosi Večernji.hr.



Ri Chun-hee rođena je u julu 1943. godine u vrlo siromašnoj porodici. Upravo zbog svog skromnog porijekla, i u to vrijeme relativno privlačne pojave, izabrali su je za prezentericu na nacionalnoj televiziji.



Sa 20 godina su je poslali na studij dramskih umjetnosti u Pyongyang gdje su od nje stvorili lice koje će postati zaštitni znak Sjeverne Koreje, a zbog njenog porijekla i bijede iz koje su je izvukli računali su na njenu apsolutnu poslušnost i odanost. I nisu pogriješili.



Ona nije često izlazila pred male ekrane, vježbala je svoj glas i scenski nastup samo kad je bilo vrijeme za objavu važnih vijesti. Upravo je ona objavila vijesti o sukobima i incidentima na rijeci Han, objavljivala vijesti o rekordnoj žetvi ili o vrhunskim vojnim dostignućima slavne sjevernokorejske vojske, a 8. jula 1994. je pročitala vijest da je umro je Kim Il-sung.



Ni nakon njegove smrti nije se trebala brinuti za budućnost, jer ni njegov nasljednik Kim Jong-il, novi vladar Sjeverne Koreje nije imao namjeru mijenjati medijski pristup koji je njegov otac do tada imao.



Svojim nastupima, specifičnom intonacijom i pojavom, postala je fantastičan "alat", ne samo među Sjevernokorejcima već i među Južnokorejcima i Japancima koji su vrlo pažljivo pratili sve njezine nastupe. Bilo je jasno da kada se na televizijskim ekranima pojavi žena u hanboku, nešto će bitno biti objavljeno. Njezine riječi su već poodavno analizirale i zapadne obavještajne službe kao i KCIA, južnokorejska obavještajna služba, koje su pokušavale, na osnovu njenih riječi, procijeniti koji će biti potezi koje Pyongyang planira povući.



I u vrijeme Kim Jong-ila prva je objavila cijeli niz vijesti, među ostalima, i o raketnom napretku Sjeverne Koreje. Njena karijera bez prestanka i velikih promjena trajala je i tokom vladavine drugog najvećeg sina sjevernokorejskih naroda.



Kim Jong-il je umro 2011. godine u vlaku dok je putovao u Rusiju i Ri je ponovno dobila na upotrebu crni hanbok, odjeću koju je nosila kada je saopštavala vijesti.



Treći iz dinastije Kim, Kim Jong-un, mladi diktator koji je vlast preuzeo od svoga oca smaknuvši nedugo nakon toga sve one koji su mu i za dlaku radili o glavi, uključujući svog tetka, nije imao ništa protiv da Ri nastavi sa svojom ulogom. Ali ona je već bila relativno stara i 2012., samo godinu nakon dolaska Kim Jong-una na vlast, otišla je u penziju. Doduše, ne potpunu, jer je preuzela obavezu da odgoji još nekoliko novih televizijskih prezentera.



"Svako od njih mora biti svoj, mora imati dramatičan i odmjeren nastup, mora odisati iskrenošću, mora vjerovati u ono što govori", rekla je Ri u jedinom intervjuu koji je dala za strane medije, kineskoj televizijskoj kući.



Ipak, Kim Jong-un ju je izvukao iz penzije početkom ove godine kada je postalo prilično jasno da će Sjeverna Koreja zaoštriti svoju retoriku prema novoizabranom američkom predsjedniku Trumpu. Ri je ponovo dobila hanbok, ovaj put ružičasti, i počela se pripremati za nove nastupe pred kamerama. Upravo je ona prva objavila kako je raketa ispaljena iz Sjeverne Koreje preletjela Japan, upravo je ona objavila Sjevernoj Koreji, ali i ostatku svijeta, kako je ono što je potreslo tlo sa 6,3 stepena Richtera prije nekoliko dana bila detonacija termonuklearne bombe.



Ri je u penziji, ali samo u teoriji. Jer dok god se ona pojavljuje na televizijskim ekranima, jasno je da Sjeverna Koreja ima nešto novo, što se Zapadu neće svidjeti.