Nevjerovatno realistična 3D umjetnička djela iscrtana su u metrou u Taipeiju u povodu Univerzijade 2017.

幫世大運加油🤣詳情看我fb😂😂 人生恥度最大的一次 #taipei2017universiade #taipei #mrt #taipeimetro Objavu dijeli 俞宗呈✨Willie (@waterwillie) Srp 13, 2017 u 9:39 PDT

世大運車廂。 #mrt #taipeimetro Objavu dijeli Elena Pai (@elenapai) Srp 25, 2017 u 12:45 PDT

Tajvanski glavni grad transformisao je šest dijelova metroa po uzoru na različite sportske dvorane, od trkališta, fudbalskog terena, terena za bejzbol, bacačke sportove pa do bazena koji je, ako je suditi prema fotografijama na društvenim mrežama, i najpopularniji.Hsu Tzu-Hsiung, sportista koji je predstavljao Tajvan na međunarodnim takmičenjima, fotografisao se u metrou u plivačkoj opremi."Čekao sam da svi putnici odu kako bih napravio ove fotografije. Mislim da je ova reklamna kampanja veoma zabavna i podiže svijest o sportu među tajvanskim narodom te ih poziva da se uključe", kazao je."Neki ljudi nikada nisu zakoračili u sportsku dvoranu i na ovaj način im želimo približiti sport", poručili su iz gradskog odjela za informisanje i turizam za CNN. "Birajući za to metro, svakodnevno prevozno sredstvo mnogih, javnosti ćemo pružiti šansu da učestvuje".Metro će u novom ruhu biti sve do 30. augusta ove godine.