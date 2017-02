U sarajevskom kinu Meeting point u srijedu navečer je održan stand up "Muška perspektiva", predstava koju izvode Tin Sedlar iz Zagreba i Nikola Silić iz Beograda.

Posjetitelji kultnog sarajevskog kina sinoć su došli da potraže dobru zabavu, a prema svemu sudeći upravo to su i dobili. srpsko-hrvatski duo zabavio je punu salu Meeting pointa koristeći originalne šale dostavljene kroz prepričavanje neobičnih doživljaja."Zaljubio sam se u Biserku iz pilane", jedna je od doskočica Tina Sedlara prilikom opisa mogućih scenarija u kojima muškarci padaju na djevojke koje se bave "muškim poslovima".Njegov kolega je, između ostalog, pažnju posvetio napuštanju mladosti i prelasku u tridesete godine gdje više ništa ne može biti novo i zanimljivo.Iza predstave stoji zagrebački Studio Smijeha koji se prije nekoliko sedmica dokazao dovođenjem tri odlične komičarke . One su na sebi svojstven način, koristeći ženski pristup u "Ladies Stand up show" nasmijali sarajevske ljubitelje komedije.