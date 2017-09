Oslikavanjem murala inkluzije u Bihaću danas je počela kampanja "Svi smo mi djeca" (#MiDjeca) o važnosti inkluzije djece s poteškoćama u razvoju u obrazovne i društvene procese, a usmjerena je na roditelje djece tipičnog razvoja (djece "bez poteškoća"), donosioce odluka te širu javnost.

Mural, na lokaciji pothodnika Pasarela, oslikao je bihaćki street art umjetnik Anik Dub zajedno da kolegom Edisom Vojićem i djecom iz bihaćkog Centra za razvoj inkluzivnih praksi i OŠ "Harmani 2".



Mural nosi poruku da sva djeca zaslužuju jednake mogućnosti, jednaka prava na obrazovanje i uključivanje u društvo. To je prikazano i kroz crteže - s jedne strane je dječak u kolicima koji mašta o stvarima koje bi trebale biti sastavni dio svačijeg djetinjstva (škola, igra, druženje). Na suprotnom zidu je prikazana igra djece. Ta dva zida spojena su porukom #MiDjeca.



Taj događaj označava početak kampanje podizanja svijesti o važnosti uključivanja djece s poteškoćama u obrazovanje i društvenu zajednicu u BiH, koju provodi Save the Children.



- U fokusu kampanje bit će i pozitivne prakse inkluzije uspostavljene u Unsko-sanskom kantonu. Prije godinu dana su u Bihaću i Cazinu otvoreni centri za razvoj inkluzivnih praksi - CRIP, uz podršku Save the Children i sudjelovanje kantonalnih i lokalnih institucija vlasti - saopćio je Save the Children.