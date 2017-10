U okviru kampanje "Svi smo mi djeca" u Cazinu je danas oslikan "Mural inkluzije" čiji su autori Rikardo Druškić i Muhamed Baručija. Ovo je, nakon Bihaća, drugi grad koji je dobio ovakav mural.

Uz Druškića slikala su i djeca s poteškoćama u razvoju iz cazinskog Centra za razvoj inkluzivnih praksi, učenici JU OŠ "Cazin II", te bh. street-art i grafitni umjetnik Muhamed Baručija.



"Cesta koja vodi ka radosti, ljubavi i drugarstvu otvorena je za sve. Nema tog djeteta koje nema pravo krenuti cestom sreće i postati dio zajednice u kojoj različitost predstavlja bogatstvo, a ne razlog za podjelu.



U bojama sunca, prirode i igre, ovu poruku šalje Mural inkluzije, koji od danas predstavlja jednu od znamenitosti grada Cazina. Mural je oslikan u sklopu kampanje Save the Childrena pod nazivom 'Svi smo mi djeca' (#MiDjeca), pokrenutom s ciljem podizanja svijesti o važnosti uključivanja djece s poteškoćama u obrazovanje i društvenu zajednicu", saopćili su iz organizacije Save the Children.



Među najuspješnijim praksama inkluzije u BiH su primjeri iz Unsko-sanskog kantona. Uz podršku Save the Children i učešće kantonalnih i lokalnih institucija vlasti, već godinu dana u Cazinu i Bihaću djeluju Centri za razvoj inkluzivnih praksi – CRIP-ovi. U ovim centrima djeca s poteškoćama u razvoju dobijaju stručnu i sistemsku podršku za uključivanje u redovno školovanje.



"Sva djeca zaslužuju sretno djetinjstvo. Biti uključen u društvo ne bi trebala biti samo puka fraza, već nešto što se podrazumijeva svugdje i za svako dijete, svaku osobu. Uvjeren sam da svaki pojedinac ima nešto po čemu je poseban i čime može doprinijeti zajednici i zato sam podržao ovu akciju“, izjavio je Druškić.