Carrie Fisher i njena majka Debbie Reynolds, koje su nedavno preminule samo dan jedna nakon druge, nisu se uvijek dobro slagale. Ipak, vintage fotografije prikazuju njihov zajednički život na sasvim drugačiji način.

"Bilo mi je teško shvatiti da svoju majku moram dijeliti s njenim obožavateljima koji su je tretirali kao da je dio njihove porodice", rekla je Fisher, dok je predstavljala nagradu za životno djelo koje je osvojila njena majka na Actors Guild Awards.



Ipak, dva legende s ekrana su se mnogo više zbližile u godinama prije svoje smrti. Fisher je umrla 27. decembra u 60. godini od srčanog udara tokom leta avionom.



Glumila je u franšizi Star Wars, ali i u drugim filmovima uključujući "Hannah and Her Sisters (1986)" i "When Harry Met Sally“ (1989.).



Američka glumica Debbie Reynolds je umrla dan nakon smrti kćerke Fisher, saopćio je njen sin. Američki mediji su pisali da je 84-godišnja Reynolds imala moždani udar.



Bila je poznata po holivudskim mjuziklima i komedijama pedesetih i šezdesetih godina, a prošle godine je nominirana za Akademsku nagradu za najbolju glumicu za mjuzikl "The Unsinkable Molly Brown" iz 1964. godine.



Ona je legenda Hollywooda, a poznata je po ulozi u mjuziklu "Singin' in the Rain" uz Genea Kellyja.