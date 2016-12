U 2016. godini oprostili smo se od brojnih domaćih i svjetskih zvijezda

Tokom protekle godine svijet je ostao bez mnogobrojnih slavnih ličnosti koje su obilježile decenije u kulturi, filmu i muzici. Napustile su nas svjetske zvijezde poput Davida Bowieja i Princea te domaće kao što su Milorad Mandić, Bata Živojinović, Esma Redžepova, Denis Čabrić...

Tokom protekle godine svijet je ostao bez mnogobrojnih slavnih ličnosti koje su obilježile decenije u kulturi, filmu i muzici. Napustile su nas svjetske zvijezde poput Davida Bowieja i Princea te domaće kao što su Milorad Mandić, Bata Živojinović, Esma Redžepova, Denis Čabrić...

David Bowie

Colin Vearncombe Black

Ekrem Jevrić

Dragan Nikolić

Marinko Madžgalj

Prince Rogers Nelson

Velimir Bata Živojinović

Jadranka Stojaković

Nick Menza

Milorad Mandić Manda

Michu Meszaros

Anton Yelchin

Bud Spencer

Denis Čabrić

Juan Gabriel

Gene Wilder

Safet Gračević Srce

Edward Albee

Saša Zurovac

Leonard Cohen

David Hamilton

Ilhan Dervović

Esad Arnautalić (Foto: Klix.ba)

Esma Redžepova (Foto: EPA)

Zsa Zsa Gabor (Foto: EPA)

George Michael (Foto: EPA)

Carrie Fisher (Foto: EPA)

Debbie Reynolds (Foto: EPA)

U januaru 2016. godine svijet je šokirala informacija da jepreminuo u 69. godini, nakon tajne borbe s rakom koja je trajala 18 mjeseci. Bowie je bio poznat kao jedan od najuspješnijih umjetnika 20. stoljeća. Muzički je bio aktivan punih pet desetljeća, izdao više od 30 studijskih albuma i vječno sklon mijenjanju muzičkog stila i imidža te poznat po svojoj ekscentričnosti i osebujnom stilu.Dan nakon Bowiejeve smrti, tešku saobraćajnu nesreću dživio je tvorac hita "Wonderful Life"koji je preminuo dvije sedmice nakon toga. Black je poznat po brojnim hitovima iz 1980-ih godina, a izdao je 15 albuma. Prvi singl "Human Features" objavio je 1981. godine. Objavljivao je i poeziju te je se bavio slikarstvom.U martu ove godine regija je ostala bez pjevačakoji je preminuo od srčanog udara, sarajevskog muzičara i jazz entuzijaste Mirze Krupalije i glumaca Dragana Nikolića i Marinka Madžgalja.preminuo je poslije duge i teške bolesti u 73. godini. Filmsku karijeru počeo je 1964. godine manjom ulogom u filmu "Pravo stanje stvari", a prvu značajniju glavnu ulogu ostvario je u filmu "Kad budem mrtav i beo" (1967) Živojina Pavlovića. Iza sebe je imao veliki broj filmova, a jedno vrijeme je vodio popularni i kviz "Multimilioner" na TV Pink.Vijest o smrti glumca i muzičara crnogorskog porijeklašokirala je regiju. Imao je samo 37 godina. Popularnost je stekao baveći se muzikom u duetu Flamingosi sa Ognjenom Amidžićem te glumeći u popularnoj TV seriji "Crni Gruja".April će ostati upamćen po smrti jednog od najpoznatijih američkih pjevačakoji je preminuo u 57. godini. Snimio je 39 studijskih, četiri live albuma, šest kompilacijskih, 17 videoalbuma, jedan remix album, 104 singla te 136 spotova. Obavio je ukupno 28 turneja od 1979. do 2015. godine. Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada među kojima su sedam Grammyja (32 nominacije), četiri MTV Video Music Award nagrade (12 nominacija), kao i jedne Akademske nagrade.U maju nas je napustio još jedan regionalni glumackoji je preminuo u 83. godini. Živojinović je u karijeri odigrao najviše uloga u regionu, a van ovih prostora poznat je prije svega po ulozi u filmu "Valter brani Sarajevo" koji je veliku popularnost doživio u Kini.U istom mjesecu preminula je Jadranka Stojaković u 66. godini. Jadranka je bolovala od multipla skleroze, odnosno od bolesti motornog neurona. Iako je u životu bila veliki borac, Jadranka nije izdržala. Bila je jedna od omiljenih muzičarki na prostoru bivše Jugoslavije, o čemu svjedoči velika podrška koju je imala od svojih kolega dok se nalazila u postelji. Nekoliko mjeseci prije njene smrti Klix.ba je imao intervju s ovom zvijezdom.Kada je u pitanju svjetska scena, preminuo je pedesetjednogodišnji, bivši bubnjar metal benda "Megadeth". Ono što je šokiralo javnost jeste da je preminuo na bini tokom koncerta s bendom OHM u jednom jazz klubu u Los Angelesu usljed srčanog udara.Na sceni je preminuio i popularni srbijanski glumackoji je u junu pao u pozorištu Vuk Karadžić u Beogradu. Igrao je u brojnim srbijanskim filmovima. Najzapaženija uloga mu je u seriji "Selo gori, a baba se češlja" te u filmu "Lepa sela lepo gore". Od 1986. godine pojavio se u više od 60 filmova.U istom mjesecu preminuo je i glumac koji je utjelovio omiljenog dječijeg lika Alfa -. Preminuo je u bolnici u Los Angelesu nakon što je nekoliko dana bio u komi. Nosio je nezvaničnu titulu "najmanjeg čovjeka na Zemlji". Postao je poznat nakon što se pridružio cirkusu Ringling Bros. Bio je izuzetno talentovan i izvodio je opasne i zanimljive tačke.zvijezda filmova "Star Trek", poginuo je u saobraćajnoj nesreći. Imao je 27 godina. Yelchin je holivudsku karijeru počeo kao dijete u malim ulogama u nezavisnim filmovima i raznim televizijskim emisijama, prije nego se pojavio u filmovima kao što su krimi triler "Alpha Dog" i teen komedija "Charlie Bartlett". Njegova najveća uloga je Pavel Čehov u nastavku filma "Star Trek".U junu nas je napustio i italijanski glumac, poznatiji kao Bud Spencer. Generacije ljubitelja filma na području bivše Jugoslavije, a i daleko šire, odrasle su uz njegove filmove, bilo sa sportskom, western, ratnom ili nekom sasvim četvrtom tematikom. U filmovima su ga krasili kratki dijalozi, ali i još kraće scene tuče, jer njegovi rivali nisu imali pravi odgovor na njegovu nadljudsku snagu. Jedan udarac je bio dovoljan da protivnik "odleti" nekoliko metara, okrene se oko svoje ose ili da, kao u filmu "Čovjek zvani Buldožer", završi na pekarskoj peći i ništa više ne osjeća, iako gori.Sarajevo je u augustu ostalo bez muzičara i basistekoji je bio član grupe Regina. Autor je muzike za igrani film "Nebo iznad krajolika" te muzike za niz dokumentarnih filmova i dječijih serija.Preminula je i ikona latinoameričke muzikekoji je tokom karijere prodao više od 100 miliona ploča. Glumio je u četiri filma i imao veliki broj turneja. U svojoj 45-godišnjoj karijeri bio je najpoznatiji po svojim emotivnim baladama. Njegov najpoznatiji hitovi su "Querida", "Porque me haces llorar?" "El Noa Noa" i "Hasta que te conoci".Američki glumac i komičarpoznat po svojoj ulozi u filmu "Willy Wonka & the Chocolate Factory" preminuo je 29. augusta u 83. godini. Glumac se pojavljivao i u drugim poznatim filmovima kao što su "Divlja sedla", "Producenti" i "Mladi Frankenstein". Najčešće je sarađivao sa scenaristom i režiserom Melom Brooksom, kao i stand up komičarem Richardom Pryorom. Glumcu koji je dva puta bio nominiran za Oscara 1989. godine je dijagnosticiran Non - Hočkin limfom.Početak jeseni bio je tužan za Goražde, ali i ostale bh. građane jer je preminuo poznati tekstopisac i autor prvog ratnog filma "Pamtiš li Goražde"Srce. Zauvijek će ostati upamćen po brojnim pjesmama koje je napisao, a koje su obilježile karijere popularnih pjevača narodne muzike. Osim toga, Safet Garčević je zabilježio najveći broj trenutaka iz života legendarnog komandanta Zaima Imamovića o kojem je nastao i prvi ratni dokumentarni film "Pamtiš li Goražde" o strahotama rata u gradu na Drini i njegovoj herojskoj odbrani.Najveći američki dramaturg svih vremenapreminuo je u 88. godini. Albee je tri puta bio dobitnik Pulitzerove nagrade i to za djela "A Delicate Balance", "Seascape" i "Three Tall Women". Kroz svoja djela je prožimao drugu stranu humora, a njegove drame su se bavile istraživanjem tamnije strane braka, religije, djece i američkog načina života. Njegov najpoznatiji rad, "Who's Afraid of Virginia Woolf?“, govorio je o propasti braka, ali nije osvojio Pulitzerovu nagradu 1963. godine nakon što je debitirao na Broadwayu prethodne godine.BiH i regija oprostili su se u oktobru od, interpretatora legendarne pjesme "Na morskome plavom žalu" iz filma "Sjećaš li se Dolly Bell". Zurovac je slavu stekao izvedbom pjesme i ulogom Klikera u legendarnom filmu Emira Kusturice. Veći dio života je proveo u zavodima za mentalno zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba u Pazariću, Fojnici i Bakovićima. Preminuo je u 69. godini.Kanadski kantautor i umjetnikje preminuo u 82. godini u novembru ove godine. Najpoznatije pjesme su mu "Suzanne", "So Long Marianne" i "Bird on the Wire", a izvodili su ih mnogi muzičari, među njima i Johnny Cash i Joe Cocker.Slavni britanski fotografizvršio je samoubistvo u 83. godini krajem novembra. Kontroverzni fotograf, poznat po fotografijama nagih mladih djevojaka, prije smrti je odbacio optužbe da je u prošlosti silovao neke od svojih modela tinejdžerki.Istaknuti bh. autor dokumentarnih filmova o prirodnoj i kulturnoj baštinipreminuo je 28. novembra. Kao snimatelj, režiser i producent radio je na više od 50 dokumentarnih i kratkih filmova te više serijala dokumentarnih filmova koji su emitirani na najgledanijim televizijskim programima u BiH ili prikazani na festivalima ekološkog, dokumentarnog, arheološkog i kratkog filma u brojnim zemljama. Dobitnik je velikog broja nagrada. Među njegove najistaknutije serijale dokumentarnih filmova ubrajaju se ''Fenomenologija svetih prostora u bosanskim religijama'', ''Sveta vrela'', '' Svete pećine'', ''Sveto drveće'' te ''Sveti vrhovi''.Praznični mjesec tužniji je u Sarajevu i regiji jer su preminuli vrsni muzičar, kompozitor i dirigent maestro Esad Arnautalić i makedonska pjevačica romske muzike Esma Redžepova. Svijet je ostao i bez popularne glumice i starlete koja je "lomila" muška srca Zsa Zsa, a na Božić je iznenada preminuo i George Michael.je bio najpoznatiji kao jedan od osnivača najpopularnije sarajevske i jedne od najpopularnijih jugoslavenskih pop-rock grupa Indexa. To je čovjek koji je utemeljio festivale "Vaš šlager sezone", "Mali šlager", "Prvi aplauz" i "Dječiji šlager", koji je autor evropskog evergreena "Kud plovi ovaj brod" koji je 1970. godine pjevan na Opatijskom festivalu. Esad Arnautalić je dirigovao na tri takmičenja za pjesmu Evrovizije. On je okupio muzičare kakve BiH nikada više neće okupiti na jednom projektu koji se zove "Muzika raspoloženja". Autor je značajnih muzičkih djela za pozorište, film i televizijske serije, među kojima su najpoznatije teme za igrane filmove "Miris dunja", "Ovo malo duše", "Azra" i "Savršeni krug".je nazvana kraljicom romske muzike i po izvođenju te muzike je bila poznata u svjetskim razmjerama, a od 2013. nosila je i titulu nacionalne umjetnice Makedonije. Pjevačica koja je bila popularna na balkanskom prostoru, tokom života je odgojila 47 djece i učestvovala u brojnim humanitarnim akcijama. Tokom karijere duge 55 godina učestvovala je na vrhunskim svjetskim muzičkim festivalima i manifestacijama. Esma je, kako se ističe, bila pravi muzički ambasador u svijetu.preminula je u 99. godini. Više od 62 godine provela glumeći u filmovima i radeći na televiziji, ali su joj mnogo veću slavu donijeli brakovi sa bogatim biznismenima i glumcima. Iako je iza sebe imala devet brakova, najpoznatiji je bio onaj sa Conradom Hiltonom, osnivačem lanca hotela Hilton. U prvi brak je uplovila sa 20, a posljednji put se udala sa 70 godina., popularni britanski pjevač grčko-kiparskog porijekla preminuo je iznenada danas u 53. godini života. Solo karijeru je započeo albumom Faith (1987.), koji je prodan više od 20 miliona puta. Ukupno je prodao više od 85 miliona nosača zvuka širom svijeta.U vrijeme Božićnih praznika preminula je i, popularna princeza Leia. Fisher je imala 61 godinu, a preminula je danima nakon srčanog udara. Kćerka je glumice Debbie Reynolds i pjevača Eddieja Fishera. Prve korake u glumi napravila je na Broadwayu kao tinejdžerka u predstavi "Irene". Na ekranima se pojavila 1975. godine u kratkoj drami "Šampon", a već u 19. godini je dobila ulogu u "Star Warsu". Bila je princeza Leia po kojoj je pamti cijeli svijet.Dan nakon svoje kćerke Carrie preminula je i glumicaod posljedica moždanog udara. Reynolds je bila poznata po holivudskim mjuziklima i komedijama pedesetih i šezdesetih godina, a prošle godine je nominovana za Akademsku nagradu za najbolju glumicu za mjuzikl "The Unsinkable Molly Brown" iz 1964. godine.