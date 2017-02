Tom Hanks kao pisac: "Neobičan tip: Neke priče" izlazi u oktobru

Glumac Tom Hanks završava prvu zbirku kratkih priča "Neobičan tip: Neke priče" (Uncommon Type: Some Stories) koja će biti objavljena u oktobru ove godine.

Izdavač Alfred A. Knopf objavio je da se knjiga sastoji od 17 priča, a u svaku je uspio uključiti drugu mašinu za pisanje. Inače, slavni glumac godinama sakuplja stare pisaće mašine i ima ih stotine."Za dvije godine rada na pričama snimao sam filmove u New Yorku, Berlinu, Budimpešti i Atlanti. Pisao sam na odmoru, u avionima, kod kuće i u uredu. Kad sam bio u mogućnosti da napravim raspored kojeg ću se držati pisao sam od 9 do 1", rekao je oskarovac.Hanks je na pričama počeo raditi 2015. godine. Jedna govori o migrantu koji stiže u New York nakon što rat pogodi njegovu zemlju, druga o kuglašu koji postaje slavna ličnost, treća o ekscentričnom milijarderu koji je u lovu na nešto veće...Njegov urednik Sonny Mehta je Hanksovu priču prvi put pročitao u New Yorkeru prije nekoliko godina."Oduševio sam se kako piše i ponadao sam se da ih ima više. Na svu sreću, bilo ih je", rekao je Mehta.Bez obzira na Hanksovu ljubav prema starim stvarima, knjiga će izaći i u ebook formatu.