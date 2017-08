Sofia Vergara dizajnirala donje rublje koje će damama dostavljati na kućnu adresu

Zvijezda serije "Modern Family" Sofia Vergara u saradnji s Renatom Black, osnivačicom fondacije Seven Bar, uskoro će na tržište lansirati donje rublje za žene brenda Eby. I ne samo to, Vergara razvija i startup koji će damama rublje dostavljati na kućnu adresu.

Saradnju s neprofitnom fondacijom Seven Bar ova seksipilna Kolumbijka ostvarila je kako bi ohrabrila žene za pokretanje biznisa. Kako bi i finansijski doprinijela tome, Vergara će deset posto zarade od prodaje Eby proizvoda ostavljati u fondaciji. Na ovaj način, kako kaže, želi pomoći damama da šire svoje biznis ideje."Ja sam imala taj luksuz da svoje ideje pretvaram u uspješne biznis poduhvate proteklih deset godina. Sada to želim omogućiti i drugim ženama. Želim im pružiti sredstva za pokretanje vlastitog biznisa kao izlaz iz siromaštva. Nema ništa više seksi nego da sami sebi budete šef", kazala je Vergara koja je protekli mjesec dizajnirala novu kolekciju donjeg rublja.Eby kolekcija je proizvedena u veličinama od XS do 4XL i to u šest različitih stilova od različitih materijala. Oni koji budu željeli kupiti rublje, moći će to uraditi preko aplikacije koju Vergara razvija ili putem online oglašivača. Prema pisanju Business Insidera, svaki komad rublja će koštati otprilike 15 dolara.Vergara je sve dame pozvala da se pridruže Eby timu putem web stranice koja počinje raditi od 25. septembra.