Već je svima poznato da su Bill Gates i Mark Zuckerberg, nakon napuštanja fakulteta, postali najbogatiji ljudi na svijetu no manje je poznato da brojne poznate osobe nisu završili ni srednju školu. Međutim, to ih nije spriječilo da izgrade karijere i postanu veoma uspješni.

Britanski poslovni magnat, investitor i filantrop Richard Branson nikada nije bio zainteresiran za školu, a u šesnaestoj godini odlučio je prekinuti školovanje i pokrenuti magazin "Student". Britanski Telegraph piše kako mu je direktor škole rekao da će ili završiti u zatvoru ili postati milioner.U muzičkoj industriji mišljenje Simona Cowella veoma je važno. Ipak Simon, koji je danas uspješna TV ličnost, producent i filantrop nije uvijek bio na vrhu. Srednju školu napustio je u šesnaestoj godini i počeo raznositi poštu u kompaniji svog oca. Početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća napustio je taj posao i osnovao muzičku kuću. Imao je nekoliko krakotrajnih uspjeha u nekoliko kompanija dok nije izgradio svoje ime, a danas zarađuje oko 80 miliona dolara godišnje.Drew Barrymore je danas veoma uspješna glumica i producentica, a školu je napustila u trinaestoj godini zbog rehabilitacije. Sa tri godine je ušla u glumačku industriju i imala je veoma turbulentno djetinjstvo. Bez obzira na sve to, osnovala je produkcijsku kuću "Fower Films"i postala UN-ova ambasadorica borbe protiv gladi Svjetskog programa za hranu (WFP).Pjevačica, autorica, poduzetnica i TV ličnost Cheryl (poznata i kao Cheryl Cole) bila je užasan student, često se svađala s profesorima i uglavnom su je izbacivali s časova. Slavu je stekla skoro preko noći u televizijskom takmičenju "Popstars: The Rivals" zahvaljujući kojem je postala članica grupe Girls Aloud.Uspješni komičar Russell Brand izbačen je iz internata jer je u svojoj pronađen s djevojkom. Jedan profesor rekao mu je da je "gubitak vremena". Nakon toga je studirao na Italia Conti Akademiji dramskih umjetnosti i njegovi profesori su primjetili da je bio talentovan. Međutim, izbačen je jer je počeo eksperimentisati s drogama. S ovisnošću se borio veći dio karijere, a danas je jedan od najpoznatijih britanskih komičara.Jedna od najtraženijih hollywoodskih glumica Cameron Diaz napustila je školu u šesnaestoj godini kako bi se posvetila karijeri modela.Američkog filmskog reditelja, trostrukog dobitnika Oscara i finansijski najuspješnijeg filmadžije u historiji Stevena Spielberga tri puta su odbili primiti u školu za filmsku umjetnost Univerziteta Južne Kalifornije. Ipak, to nije spriječilo njegov uspjeh.