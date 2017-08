Sinead O'Connor videom na Facebooku zabrinula javnost: Već dvije godine se želim ubiti

Pjevačica Sinead O'Connor, koja boluje od bipolarnog poremećaja, ponovo je izazvala zabrinutost javnosti nakon što je na Facebooku objavila video u kojem otkriva da se tokom posljednje dvije godine željela ubiti.

"U potpunosti sam sama, nemam nikoga u životu. Trenutno živim u motelu u New Jerseyju. Moj psihijatar je najslađi čovjek na svijetu i kaže da sam njegova junakinja, to je jedina stvar koja me drži u životu u ovom trenutku. Činjenica da sam njegova junakinja, to je pomalo jadno" kazala je pjevačica.



Tvrdi da se članovi porodice ne žele brinuti o njoj.



"Da se radi samo o meni već bih otišla svojoj majci. Već dvije godine sama hodam ovom zemljom jer sam psihički bolesna i ljutim se što se niko ne želi brinuti o meni", kazala je O'Connor.







Pjevačica, majka četvero djece, samoubistvom je prijetila i kada je izgubila skrbništvo nad najmlađim djetetom. U najnovijoj objavi svoju bolest opisuje kao drogu, ali se nada da će pričajući o svojim osjećanjima pomoći drugima.



"Znam da sam samo jedna od milion ljudi na svijetu koja pati. Dajem toliko ljubavi u svom životu, želim da svi vide kako je to. Već dvije godine želim otići, već dvije godine sam sama, nemam nikoga u životu. To je zločin i ne bi trebalo biti prihvatljivo nijednom čovjeku koji me poznaje ili tvrdi da me voli. Neću umrijeti, ali ovo nije život kakav bi ljudi trebali živjeti", rekla je Sinead.