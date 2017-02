Prvi put objavljene fotografije trudne Marilyn Monroe: Otac bebe nije bio njen muž

Godinama nakon što je preminula, prvi put su objavljene fotografije Marilyn Monroe na kojima se vidi trudnički stomak. Ovu trudnoću je krila od javnosti.

Tony Michaels i Frieda Hull

Fotografije su prodane na aukciji u Hollywoodu prošlog novembra za 2.240 dolara.Fotografije je napravila i čuvala njena prijateljica Frieda Hull. Nastale su 8. jula 1960. godine ispred Fox studija u New Yorku, nakon što je Monroe imala probu kostima i frizure za film "The Misfits".Na njima se vidi trudnički stomak, ali otac ovog djeteta nije bio njen muž Arthur Miller, već talijansko-francuski glumac Yves Montand kojeg je upoznala ma snimanju filma "Let's Make Love". Njih dvoje su imali aferu za koju su mnogi znali.Monroe je krila ovu trudnoću i pretpostavlja se da je pobacila."Frieda je bila vrlo ponosna na ove fotografije i na to što je čuvala tajnu svoje drugarice toliko godina. Kazala je kako je Monroe zatrudnjela s Montandom. Nije to bila pretpostavka, već nešto što je sigurno znala", rekao je Tony Michaels, kupac fotografija koji je živio pored Friede.Monroe je željela imati dijete više od ičega na svijetu, ali je imala tri pobačaja. Patila je od endometrioze cijeli život, zbog čega je imala jake menstrualne bolove i poteškoće da zatrudni.