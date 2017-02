Potvrđene sretne vijesti: Amal i George Clooney čekaju blizance

Već mjesecima se nagađa o potencijalnoj trudnoći Amal Clooney, ugledne pravnice i aktivistice za ljudska prava i supruge američkog glumca Georgea, a vijest je zvanično potvrdila njena prijateljica i voditeljica emisije "The Talk" Julie Chen.

Foto: EPA

"Beyonce nije jedina superzvijezda koja očekuje blizance. Čestitke idu i Georgeu i Amal Clooney", rekla je Chen u emisiji "The Talk".



Ovu vijest je potvrdio i jedan prijatelj porodice Clooney za Us Weekly.



Navodno su Amal i George imali problema s prirodnim začećem pa su pokušali medicinski potpomognutu oplodnju, koja je, čini se, uspjela.



Roditelji blizanaca, dječaka i djevojčice, postat će u junu ove godine.



Clooney je bio poznati holivudski najpoželjniji neženja koji je godinama izjavljivao kako se više nikada neće ženiti niti imati djecu. Ipak, prekršio je to kada je upoznao Amal s kojom je u braku od 2014. godine.