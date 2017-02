Porodica Georgea Michaela zabranila njegovom dečku da dođe na sahranu

Ljubavnik Georgea Michaela, Fadi Fawaz, neće prisustvovati pjevačevoj sahrani jer nije u dobrim odnosima s njegovom porodicom. Pjevačev rođak Andros Georgiou kazao je za The Sun da Fadiju neće biti dozvoljeno da dođe.

Fadi Fawaz i George Michael

"Fadi nije pozvan na sprovod. Nije dobrodošao, porodica ga mrzi", kazao je Georgiou.



Michael će biti pokopan kada mrtvozornik tijelo preda porodici koja je već isplanirala sprovod, uključujući i odijelo koje će legendarnom pjevaču odjenuti.



"Odjeća je izabrana, to će biti njegovo omiljeno crno odijelo i košulja sa Symphonica turneje, bez kravate", rekao je Andros.



Dodao je da će Michael nositi i Cartierov zlatni sat i prsten na kojem je ugraviran njegov nadimak Yog. Porodica želi da ispraćaj bude u krugu najbliže rodbine i prijatelja, što znači da Georgeovi prijatelji kao što su Elton John i Boy George vjerovatno neće doći.



"To će biti skroman, tajni sprovod. Nadamo se da će George već biti ukopan kada ljudi saznaju za sprovod. Prisustvovat će uglavnom porodica i nekoliko bliskih prijatelja. Georgeove sestre Melanie i Yioda prave spisak. Porodica iščekuje tijelo. U ovom trenutku on praktično leži u frižideru i pomisao na to ne mogu podnijeti", kazao je Andros.