Poznata američka TV voditeljica i najplaćenija javna ličnost SAD-a Oprah Winfrey progovorila je nedavno o svojoj borbi s gubitkom težine u intervjuu za magazin New York Times. Winfrey je podijelila svoju sreću zbog rezultata koje je postigla, ali se i prisjetila nezadovoljstva koje je proživljavala.

"Da bi naše srce pumpalo, pumpalo i pumpalo, potrebna mu je najmanja moguća težina za to. Dakle, svim ljudima koji govore kako moraju prihvatiti sebe onakvima kakvi jesu, moram reći da ja sebe ne mogu prihvatiti sa više od 90 kilograma. To je previše za moje srce jer mi izaziva visok krvni pritisak. Zbog toga sam u opasnosti od obolijevanja od dijabetesa koji je čest u mojoj porodici", kazala je Winfrey.Pazeći na ishranu, vježbajući i vodeći računa o fizičkom i mentalnom zdravlju, 63-godišnja Winfrey je proteklih mjeseci izgubila skoro 20 kilograma. Kako kaže, važno je prihvatiti sebe, ali još važnije je pronaći najboljeg sebe, i fizički i psihički."To je poseban mehanizam koji povećava nivo svijesti o tome šta jedete i kako izgledate. Ne brinem o tome da li ću više ikada biti mršava sve dok imam potpunu kontrolu nad svojim tijelom. Dok sam jučer radila tricepse u teretani, razmišljala sam o tome kako ću do kraja godine biti u boljoj formi nego što sam ikad bila u životu. Tako sam se nasmijala samo na tu pomisao", kazala je Winfrey za New York Times.Voditeljica je došla u formu zahvaljujući programu Weight Watchers, prema kojem može jesti sve, ali u količinama koje joj odredi trener. Ona je toliko oduševljena ovim programom da je nedavno čak i kupila deset posto dionica ove firme. Kako ističe, ne želi sebi više nikada dopustiti da bude debela, a najveći cilj joj je imati težinu s kojom će se dobro osjećati.