Poznata američka voditeljica i komičarka Ellen DeGeneres nedavno je u emisiji ugostila svoju kolegicu Oprah Winfrey, jednu od najbogatijih žena u Americi, koja joj je rekla kako nije posjetila banku 29 godina.

Naime, Ellen u svojoj emisiji ima novu igricu "Ellen's Show Me More Show" u kojoj postavlja razna pitanja slavnim ličnostima. Tako je ugostila i Oprah kojoj je postavila niz gorućih pitanja. Između ostalog, Ellen je upitala Oprah koji je PIN njene bankovne kartice.



Oprah se zamislila i bila je u blagom šoku kada je odgovorila kako ustvari želi zaboraviti svoj PIN jer joj uopće i ne treba.



"Kada si ti Ellen posljednji put bila u banci?", upitala je Oprah poznatu komičarku, na šta joj ona odgovara: "Davno, davno, davno".



Zatim su njih dvije nastavile razgovor o tome koliko često posjećuju banku, kada je Oprah otkrila da je nedavno prvi put nakon 1988. godine tek tako otišla uplatiti dva miliona dolara na račun u banci.



"Samo sam željela to uraditi. Stajala sam u redu samo kako bih to uradila", rekla je Oprah.



Dok bi uplata od dva miliona dolara itekako prodrmala nečiji bankovni račun, to je tek šačica novca za Winfrey, čije bogatstvo se procjenjuje na više od 3,1 milijardu dolara.