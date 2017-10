Novozelandska politička partija mora Eminemu platiti odštetu od 412.000 dolara

Eminem (Foto: EPA-EFE)

Novozelandska politička partija će morati platiti odštetu američkom reperu Eminemu jer je koristila njegovu muziku.

Nacionalna partija s Novog Zelanda je tokom izborne kampanje koristila muziku koja je veoma slična Eminemovoj pjesmi "Lose Yourself".



Pjesma nazvana "Eminem-esque" se minimalno razlikuje od originala, što je potvrdio i sud. Slučaj je otvoren maju.



Eminemov izdavač Eight Mile Style je pokrenula tužbu nakon što je Nacionalna partija iskoristila nelicenciranu verziju pjesme "Lose Yourself" za kampanju iz 2014. godine.



Advokati Nacionalne partije su pokušali dokazati da se ne radi o toj pjesmi, nego da je pjesma "Eminem-esque" uzeta iz muzičke biblioteke.



Ipak, sud je donio odluku da je pjesma previše slična "originalnom radu" Eminema te da partija mora platiti odštetu od 412.000 dolara.



Eminemova pjesma je bila dio njegovog filma "8 Mile" iz 2002. godine te je jedan od njegovih najvećih hitova.



Nacionalna partija je pjesmu iskoristila više od 100 puta na TV-u tokom kampanje, a uzeta je iz biblioteke koju je napravila produkcijska muzička kompanija Beatbox.