Britanski političar Nigel Farage našao se u centru skandala nakon što je objavljeno da ima aferu sa 15 godina mlađom Francuskinjom. Farage je demantovao medijske napise, ali njegova supruga Kristen je objavila saopćenje u kojem je navela da ona i Nigel odavno ne žive zajedno.

Laure Ferrari (Foto: Twitter)

U saopćenju se navodi da je Nigel napustio njihovu porodičnu kuću u Kentu. Objava je uslijedila nakon što su mediji objavili da bivša konobarica Laure Ferrari živi s 52-godišnjim političarem u Chelseaju. Ferrari je u petak snimljena ispred kuće, a Farage je demantovao da ima ljubavnicu."Moj suprug i ja nekoliko godina vodimo odvojene živote, a on se odavno odselio iz porodičnog doma. Ovo je situacija koja svima odgovara i nije nikakva novost za ljude koji su uključeni u priču", navela je Kristen.Farage je odbio komentirati saopćenje koje je objavila njegova supruga.Kristen i Nigel u braku su od 1999. godine i imaju dvije kćerke. Mediji su u nedjelju objavili da Laura Ferrari, voditeljica Instituta direktne demokratije u Evropi (IDDE), već sedam dana živi s Farageom, a on je tvrdio da joj pomaže pružajući joj smještaj s obzirom na to da nema gdje boraviti."Radili smo zajedno i znamo se dugo vremena. Željela je smještaj koji ne mora platiti. To je poslovni odnos", izjavio je Farage.