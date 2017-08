Nicole Kidman: Voljela bih više snimati komedije iako kažu da nisam smiješna

Megapopularna australska glumica Nicole Kidman, koja je nedavno napunila 50 godina, uprkos nedostatku uloga za starije žene u Hollywoodu i dalje uspješno radi i očarava mnoge svojim jedinstvenim šarmom. Kako kaže, osjeća se kao da je "tek napunila 50".

Oskarovka je prije dva dana prisustvovala panelu podrške za nastavak serije "Top of the Lake", gdje je govorila o svojoj karijeri i zahvalnosti na svemu kroz šta je prošla. U ovoj seriji Kidman glumi Juliju.Podsjećamo, Kidman je u protekle dvije godine bila aktivna na snimanju serije "Big Little Lies", a glumila je i u filmu "Lion" koji je prošle godine nominiran za Oscara. Aktivna je i na snimanju filmova "Untitled Bryan Cranston", "Boy Erased" i "Aquaman" koji izlaze na tržište iduće godine."Veoma sam sretna što sam ovdje gdje jesam. Fenomenalno je kako je protekla godina donijela mnogo stvari u isto vrijeme. Ne znam kako se sve desilo. Nisam razmišljala ni o čemu, samo mi je tek tako došlo. Naklanjam se i veoma sam zahvalna na svemu", rekla je Kidman.Iako je poznata po snimanju drama i filmova s teškim životnim pričama, Kidman kaže kako bi voljela više snimati komedije."Iako kažu da nisam smiješna, voljela bih ostaviti dramu iza sebe. Komediji me najviše uče moja devetogodišnja kćerka i suprug Keith Urban. Spremna sam za nove stvari i ne brinem o tome da neću uspjeti. Odrasla sam gledajući komediju kao što je 'I Love Lucy'. Ono što me drži blizu ljudi je smijeh. Volim to", istakla je Kidman.Na pitanje kako uspijeva uvijek blistati, glumica je rekla kako joj najviše pomažu zahvalnost i ljubav."Pružati ljubav, biti voljen i imati želju da doprinosite, podignete glavu, kažete izvini... Sve ove stvari me čine boljom osobom. Treba biti učesnik, a ne voajer", pojasnila je Kidman.Australka je istaknula kako nikad nije izgubila želju za glumom i produkcijom. Kako kaže, najviše voli kada kreira nove stvari."Volim kad sam u mogućnosti da kažem kako možemo nešto uraditi. Volim gledati kako se stvari dešavaju", kaže Kidman.Nastavak serije "Top of the Lake: China Girl" , u kojoj Kidman glumi majku koja se odrekla majčinstva zbog usvajanja djevojčice koju glumi Elisabeth Moss, počet će se prikazivati 10. septembra ove godine.