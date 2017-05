Američka pjevačica Miley Cyrus nedavno je obnovila vjeridbu s Liamom Hemsworthom i okrenula novi list. Naime, disco pop kraljica požalila je zbog reputacije "loše djevojke" i kontroverznih videospotova.

"To je nešto od čega nikada neću moći pobjeći. Ljudi će uvijek misliti da sam ona gola djevojka koja se njiše na disco kugli i to će me uvijek pratiti", rekla je Miley."Trebala sam razmišljati o tome ranije. Sada nema nazad, to me prati, a moja najveća noćna mora je da taj snimak bude pušten na mojoj sahrani", priznala je.Naglasila je da bi voljela da je ljudi pamte po njenom humanitarnom radu jer je osnovala organizaciju "Happy Hippie Foundation" i fokusirala se na pomoć mladim ljudima slabijeg imovinskog stanja.