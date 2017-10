"MeToo" najpopularniji hashtag na Twitteru: Alyssa Milano pozvala žene da priznaju seksualno zlostavljanje

#MeToo je u nedjelju navečer postao najpopularniji hashtag na Twitteru kada ga je veliki broj žena i muškaraca iskoristio kako bi priznali da su bili žrtve seksualnog zlostavljanja. Priču je pokrenula glumica Alyssa Milano.

#MeToo je u nedjelju navečer postao najpopularniji hashtag na Twitteru kada ga je veliki broj žena i muškaraca iskoristio kako bi priznali da su bili žrtve seksualnog zlostavljanja. Priču je pokrenula glumica Alyssa Milano.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2017

FIRST time I was sexually assaulted I was a 6th grade crossing guard. Man pulled up and exposed himself to me. The fear was real #MeToo — Kim Weaver (@KimWeaverIA) October 15, 2017

#metoo I was raped by my mother and a male family member, sexually assaulted as a model, sexually harassed by the director of my agency. — Nikki DuBose (@TheNikkiDuBose) October 15, 2017

#MeToo



And I was blamed for it.

I was told not to talk about it.

I was told that it wasn't that bad.

I was told to get over it. — Najwa Zebian (@najwazebian) October 16, 2017

"Ukoliko bi sve žene koje su bile seksualno zlostavljane ili napadnute napisale status 'Me too', možda bismo podigli svijest ljudi o rasprostranjenosti ovog problema", pisalo je u statusu koji je podijelila Milano te pozvala sve žrtve da napišu "Me too".Njen tvit je uslijedio nakon što su brojne žene optužile producenta Harveyja Weinsteina za seksualno zlostavljanje.Weinstein i glumice koje su javno priznale zlostavljanje već nekoliko dana su glavna tema u svjetskim medijima, a producent je u subotu izbačen s Akademije likovnih umjetnosti i nauka.U roku od sat vremena tvit Alysse Milano privukao je pažnju skoro 25.000 ljudi koji su na svojim profilima pisali "MeToo", a mnogi od njih su opisali na koji način su bili zlostavljani.