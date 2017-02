Matthew McConaughey: Vrijeme je da prihvatimo Donalda Trumpa

Holivudski glumac i Oskarovac Matthew McConaughey smatra da građani Sjedinjenih Američkih Država treba da "prihvate predsjednika Donalda Trumpa".

Foto: EPA

Holivudski glumac i Oskarovac Matthew McConaughey smatra da građani Sjedinjenih Američkih Država treba da "prihvate predsjednika Donalda Trumpa".

Svoj stav je predstavio tokom intervjua za BBC povodom promocije svog novog filma "Gold". Naime, novinar Andrew Marr kontatovao je da mnogi holivudski glumci ne vole Trumpa upitavši zvijezdu interstelara da li je vrijeme da se Trumpu da šansa.



"Pa, sada više nemaju izbora jer je on naš predsjednik. Mislim da je vrijeme da ga prihvatimo, da se 'rukujemo' sa tom činjenicom kako bi bili kontruktivni tokom naredne četiri godine. Bez obzira koliko se ljudi s njim ne slažu, on će biti naš predsjednik najmanje četiri godine", rekao je McConaughey.



Glumčeva izjava je izazvala val negodovanja na društvenim mrežama, uglavnom aludirajući na njegovu boju kože i bogatstvo zbog čega on sam, tvrde kritičari, neće ni osjetiti Trumpove kontroverzne odluke.