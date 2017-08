Maja i Dejan skoro deceniju prenose glamur SFF-a, iza njih suze radosnice zbog De Nira, Jolie, Pitta..

Voditeljski dvojac BHRT-a, Maja Miralem i Dejan Kukrić, već skoro deceniju domaćini su Sarajevo Film Festivala. Razgovori i susreti s najvećim filmskim zvijezdama naše zemlje, regije i svijeta, za njih dvoje su postali rutina. Šta znači biti dio televizijskog praćenja SFF-a i prijenosa glamura iz glavnog grada BiH gledaocima ispred TV ekrana, otkrili su u razgovoru za Klix.ba

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Suze radosnice zbog De Nira

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Glamurozne kreacije na crvenom tepihu

Kao i prethodnih godina, Maja i Dejan i sinoć su zablistali na svečanoj ceremoniji otvorenja 23. Sarajevo Film Festivala.Maja s crvenog festivalskog tepiha izvještava od 2009.godine, a Dejan od 2008. godine. Kako kažu, osjećaju se kao veterani projekta praćenja sarajevskog festivala."Gdje su sve zvijezde i najbolja dešavanja na Sarajevo Film Festivalu, tu smo i mi", rekao nam je Kukrić na početku razgovora.Rad na SFF-u smatraju posebnim zadovoljstvom, ali kako Miralem ne krije, uloga voditeljice u ovom projektu ponekad može donijeti brojne nepredviđene situacije zbog čega i ona i Dejan uvijek imaju plan B "u rukavu"."Volim kako moj grad 'diše' tih nekoliko dana u godini za vrijeme Sarajevo Film Festivala. Mislim da taj osjeća dijelimo svi, građani glavnog grada. Samim tim, i s profesionalne strane rad povodom SFF-a predstavlja posebno zadovoljstvo. Naravno, kao i sa svakim specijalnim projektom i on sa sobom nosi veći stres jer je, naprosto, i odgovornost veća. Vidim to i po kritikama i pohvalama gledalaca. Nekad mi se čini da se greške opraštaju u svim emisijama, ali na crvenom tepihu ne", kaže Miralem.Njen kolega Dejan dodaje kako ulogu voditelja na SFF-u gleda kao na još jedan radni zadatak kojem uvijek pristupa s velikom pažnjom i odgovornošću."Mi smo lica BHRT-a i u tom kontekstu imamo odgovornost da našu kuću prezentujemo na najvećem nivou. Mislim da smo u tome dosad i uspijevali. Super je biti u prilici sresti se sa brojnim poznatim facama, svjetskim filmskim zvijezdama, razgovarati sa njima, čak, kada se ugase kamere provesti neko vrijeme u neobaveznom, prijateljskom razgovoru. Sve je to lijepa strana ovog posla", istaknuo je Kukrić.Upoznati zvijezde kao što su Angelina Jolie, Brad Pitt, Benicio del Toro ili Robert De Niro prilika je o kojoj mnogi mogu samo sanjati. Miralem i Kukrić itekako su dosad iskoristili svoju poziciju na SFF-i uspjeli razgovarati sa brojnim svjetskim zvijezdama kako ispred, tako i iza kamere. Ni večeras neće propustiti priliku pružiti ruku legendarnom režiseru Oliveru Stoneu kojem će biti uručeno Počasno Srce Sarajeva, a samo nekoliko dana poslije, pozdravit će čuvenog britanskog komičara Johna Cleesa."Bilo je tu zaista velikih faca. Izdvojio bih susret sa Charlotte Rampling, čuvenom britanskom glumicom. Što se tiče ove godine, pa ja sam generacija koja je odrasla na Letećem cirkusu Montyja Pythona. Sjajno je da John Cleese stiže u Sarajevo. Imao sam priliku da ga upoznam kada mu je dodijeljena EBU nagrada Rose D'Or za životno djelo jer sam tamo već nekoliko godina u žiriju za najbolje svjetske zabavne TV programe. Radujem se naravno i susretu sa Oliverom Stoneom, jedva čekam da saznam kakav je predsjednik Putin kada se ugase kamere", priča Kukrić.Iako ima čast stati pored velikih imena, Miralem nam govori kako svakom gostu pristupa s jednakom pažnjom, bilo da se radi o 13-godišnjem naturščiku u filmu ili već etabliranom filmskom radniku. Međutim, kako se i sama uvjerila, pred nekim imenima je nemoguće sakriti uzbuđenje."Svakome od njih je dolazak na Sarajevo Film Festival izuzetno važan i mi, voditelji, moramo im pružiti pažnju i tretman koji, kao naši gosti u tom trenutku, zaslužuju. Ipak, privatno sam posebno uzbuđena kada razgovaram sa zvijezdom koju sam do jučer gledala samo na filmu. Nikada neću zaboraviti osjećaj klada su na crveni tepih stigli Angelina Jolie i Brad Pitt ili prošlogodišnji gost Robert De Niro. Prošle godine sam, zapravo i prvi put, na trenutak ostala bez teksta. Kada sam ugledala toliko nasmijanih lica, mojih sugrađana i turista sa svim tim upaljenim telefonima kada je De Niro izašao iz auta, zadrhtao mi je glas i čak sam i suzu pustila. Sreća pa je Dejan bio toliko pribran da preuzme palicu jer ja sam se, priznajem, totalno izgubila. Nadam se da će i ovogodišnji gosti izazvati slične emocije", kazala nam je Miralem.Kako bi ostavili pečat profesionalnog voditeljskog dvojca, Maja i Dejan trude se izbjeći sve nesuglasice. U tome im najviše pomaže dugogodišnje prijateljstvo i razumijevanje. Kako kaže Kukrić, kada se kamere uključe, nema više mjesta nikakvim nesporazumima."Naš posao je takav da su kreativna sučeljavanja najčešće nešto što treba usaglasiti prije nego kažemo 'Dobar dan dragi gledaoci'. I upravo zbog toga Maja i ja tako dobro fukncionišemo zajedno", kazao nam je Kukrić na što se nadovezala i njegova kolegica: "Tu smo da jedno drugom pomognemo, uskočimo, završimo rečenicu kad ovo drugo ostaje bez teksta, pročitamo misli... Nekad se znam našaliti da me Dejan poznaje bolje i od supruga što je i logično nakon deset godina svakodnevnog rada".Za Dejanov najbolji izgled na ovogodišnjem crvenom tepihu sve zasluge idu kući Mode - Retro Concept Store iz Mostara. Svaku festivalsku noć će nositi sjajne kreacije i odijela Hugo Boss, Pierre Cardain te Cacharell.Miralem će kao i proteklih godina zablistati u kreacijama Jasne Hadžmehmedović – Bekrić, Belme Tvico – Stambol te Aleksandre Dojčinović."Kada mnogi nisu baš vjerovali u značaj promocije svojih haljina na crvenom tepihu SFF-a, Jasna i Belma su svoje kreacije prepuštale meni i šile ih specijalno za mene. Aleksandrine kreacije jako volim. Prošle godine prvi put sam sarađivala s Nejrom Sinanbašić čije dvije haljine su me oduševile, tako da ću i ovoga puta nositi kreaciju koju je radila zajedno sa svojom partnericom Matejom u sklopu brenda Mateyaneira. Ove godine sam, zahvaljujući Zlati Gerin-Kurić bila dijelom projekta pomoći štićenicama Sigurne kuće u Sarajevu i tada sam upoznala Saru, izuzetno talentovanu djevojku čiji crteži će, uz nesebičnu pomoć Belme Tvico-Stambol biti pretočeni u prekrasnu haljinu koju ću s ponosom nositi pretposljednjeg dana Festivala", istakla je Miralem.Poznati voditeljski dvojac na kraju razgovora za Klix.ba ističe kako je posao kojim se bave ispunjenje njihovog sna iako se ponekad obraćaju auditoriju koji nema baš uvijek razumijevanja za greške koje se u ovoj profesiji često i ne mogu ispraviti.