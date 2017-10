Lupita Nyong'o optužila Harveyja Weinsteina za zlostavljanje: Predator me je namamio u svoju sobu

Foto: EPA-EFE

Oskarovka Lupita Nyong'o prudružila se sve dužoj listi zvijezda koje slavnog producenta Harveyja Weinsteina optužuju za seksualno uznemiravanje.

Nyong'o, koja je osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu u filmu "12 Years A Slave", kaže da je bila studentica drame kada ju je "predator", koristeći se raznim izgovorima, namamio u svoju sobu. Glumica je za The New York Times, koji je i objavio skandaloznu informaciju o Weinsteinu, kazala da je 2011. godine, nedugo nakon što su se upoznali, pozvana u njegovu porodičnu kuću u Connecticutu da gledaju film.



Tvrdi da je Weinstein prije početka filma pred svojom djecom insistirao da krene s njim u spavaću sobu. Kenijsko-meksička glumica kaže da se našla pod pritiskom da masira Weinsteina nakon što je on njoj ponudio masažu.



"Rekao da je želi skinuti hlače, a ja sam mu rekla da to ne čini i da će mi biti jako neugodno. No, on je ipak ustao kako bi to uradio, a ja sam krenula prema vratima govoreći da se uopće ne osjećam ugodno", navela je 34-godišnjakinja.



Tokom narednih godina nastojao je upostaviti kontakt s njom, a kada je to odbila osjetila je da joj je karijera ugrožena. Tvrdi da je krivila sebe za ono što se desilo i nastojala zaboraviti neugodno iskustvo, ali je osjećala "mučninu u stomaku" jer su ga desetine žena optužile za seksulano zlostavljanje i uznemiravanje. Odlučila je progovoriti kako bi okončala zavjeru tišine.



Među glumicama koje su optužile Weinsteina za seksualno uznemiravanje su i Angelina Jolie i Gwyneth Paltrow, a Rose McGowan ga je optužila za silovanje. Weinstein je poricao tvrdnje za seks bez pristanka, a istražuje ga policija u Londonu, Los Angelesu i New Yorku.